Długi weekend ze zróżnicowaną pogodą. Najgoręcej w piątek

Burze z nawalnym deszczem. Alarm - 14-08-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, a także drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Największe zagrożenie może stwarzać nawalny deszcz. czytaj dalej

Burze i porywisty wiatr

W środę na wschodzie, Podkarpaciu i Kaszubach prognozuje się przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się pogodny, tylko na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Gdzieniegdzie popada

Synoptycy prognozują pogodny piątek. Tylko na Podkarpaciu mogą pojawić się przelotne opady i burze. Na termometrach zobaczymy od 26 st.C na Suwalszczyźnie do 31 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Towarzysząc burzom, rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nie wszędzie słonecznie

Na zachodzie kraju w sobotę będzie pogodnie. W pozostałej części Polski popada przelotny deszcz. Pojawią się też burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Do 29 stopni

W niedzielę na Dolnym Śląsku oraz w centrum nie będzie padać. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.