Do 11 stopni Celsjusza i porywisty wiatr. Miejscami przydadzą się parasole

Wydano alarmy. W części kraju zrobi się bardzo ślisko - 06-02-2019 W nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano w części regionów pogoda będzie stwarzać zagrożenie. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniami. czytaj dalej

Silniejsze porywy

Czwartek na zachodzie i Pomorzu okaże się deszczowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek na wschodzie kraju pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu spadnie deszcz. Mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 50 kilometrów na godzinę, powieje z południowego zachodu. W górach możliwe jest wystąpienie wiatru fenowego.

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach

Weekend rozpoczniemy przelotnymi opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się dość silny - w porywach może rozpędzać się do 70 km/h. W górach prognozowane są zjawiska fenowe.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

Do 11 stopni

W niedzielę przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego porywy będą osiągać do 70 km/h. W górach pojawi się wiatr fenowy.

Początek nowego tygodnia zapowiada się deszczowo. Na zachodzie kraju spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Pomorzu do 8 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek