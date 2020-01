Do gorącego stycznia przywykliśmy, ale dziś czeka nas najcieplejszy jak dotąd dzień

Pogoda na pięć dni: teraz wiosenna aura, w weekend zmiana - 14-01-2020 W nadchodzących dniach będzie ciepło. Kulminacja czeka nas w środę - wtedy termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza. W weekend zrobi się chłodniej, a miejscami mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

Środa zapowiada się w całym kraju pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Pogoda na dziś może przynieść miejscami silniejszy wiatr. Na ogół będzie słaby i umiarkowany wiatr, ale na północy w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo

Na południu wilgotność będzie oscylować w granicach 50 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie w kierunku północnym. Na wschodzie odczujemy komfort termiczny, a na pozostałym obszarze kraju - ciepło. Biomet będzie korzystny w całym kraju.

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1009 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni umiarkowany wiatr w porywach powieje z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie waha się, po południu 1008 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 40 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1005 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 35 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 998 hPa.