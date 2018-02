Do niedzieli rano miejscami może leżeć prawie pół metra świeżego śniegu

Jest mglisto, poza tym na drogach deszcz i deszcz ze śniegiem. Jedźcie ostrożnie - 03-02-2018 W sobotę rano w wielu regionach zalegają mgły. Na drogach jest też ślisko z powodu opadów. W ciągu dnia popada śnieg i deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Na południowym wschodzie wystąpią opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

W województwie podkarpackim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Ostrzeżenie wydano w piątek i obowiązuje ono do niedzieli do godziny 6 rano. W sumie na cały ten okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

Na Podkarpaciu przed południem prognozuje się przejściowe zmniejszenie intensywności opadów śniegu. Od godzin okołopołudniowych ponownie nastąpi wzrost ich natężenia. Opady po południu i w nocy wystąpią głównie na południu i wschodzie województwa, tam w ciągu najbliższej doby prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami osiągnie od 10 cm do 25 cm. Na północy województwa miejscami wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Na obszarze województwa lubuskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o umiarkowanym natężeniu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm. Ostrzeżenie ma być ważne od sobotniego poranka do godz. 7.30 w niedzielę.

Do niedzieli obowiązuje także ostrzeżenie w województwie podkarpackim.