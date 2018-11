Marznący deszcz. Ostrzeżenia na południu - 20-11-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed marznącym opadami. Drogi będą śliskie. czytaj dalej

Miejscami deszcz

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wyżowego znad Skandynawii. Z północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i zachodnich krańcach kraju mogą wystąpić słabe opady śniegu z deszczem do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Duże zachmurzenie

Na czwartek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalnie wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Mgliście

W piątek również prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Miejscami mogą wystąpić mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Popada deszcz ze śniegiem

Maksymalnie 8 stopni

Sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie okresami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południowym zachodzie. Południowy i wschodni wiatr będzie słaby.

W niedzielę synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalnie wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu i ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę