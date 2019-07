Będzie gorąco. IMGW wydał ostrzeżenia - 23-07-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Obowiązują na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego. czytaj dalej

Do 32 stopni

W środę na wschodzie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Zapowiada się pogodny czwartek. Tylko na wschodzie przelotnie popada deszcz, a na Podkarpaciu może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni wiatr. W porywach burzowych może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Pogodnie w piątek będzie tylko na zachodzie kraju, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni wiatr. W porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Upalny weekend z burzami

W sobotę będzie pogodnie na zachodzie Polski. Poza tym przelotnie popada deszcz i mogą wystąpić burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu i północnego wschodu. W porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Przed nami pogodna niedziela na Pomorzu. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni wiatr. Podczas burz w porywach może rozpędzić się do 90 km/h.