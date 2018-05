Do Polski zmierza front. Wtorkowe burze zmącą pogodowy spokój

Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj - 06-05-2018 Czasami będzie aż 27 stopni. czytaj dalej

Po południu burze na południu

Nad Bałkanami utrzymuje się układ niżowy, z którego przemieszcza się front atmosferyczny, który w weekend przyniósł gwałtowne burze na południu Europy, o czym wspomnieliśmy tutaj

We wtorek ten sam front wkroczy od południowego wschodu nad tereny Polski. Początkowo będzie mało aktywny. Przed południem może przynieść opady deszczu przede wszystkim na Podkarpaciu i w Małopolsce. W godzinach popołudniowych wystąpią krótkotrwałe, lecz gwałtowne burze, które przyniosą opady w wysokości do 30 litrów na metr kwadratowy, grad oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Burze utrzymają się do godzin wieczornych.

Wideo Opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń na wtorek. Podaje się w ten sposób orientacyjne informacje o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu, które lokalnie osiągną do 20 l/mkw. oraz z porywami wiatru do 65 km/h.