Do rana niebezpiecznie na części dróg. Alarmy IMGW

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

- śląskim (w powiatach wodzisławskim, raciborskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, żywieckim);

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim);

- podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim).

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników przy i po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 1 st. C, a temperatura minimalna gruntu do -3 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie w Wigilię o 18, a wygasną w Boże Narodzenie o 7 rano.

Ostrzeżenia IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.