Do rana niebezpiecznie w kilku województwach. Przez wiatr i deszcz

Przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny sprowadził do nas opady deszczu. Poza tym mocno wieje. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

STREFA BRZEGOWA

Na zachodnim wybrzeżu ostrzeżenia dotyczą sztormu. Obowiązują od godziny 8 w niedzielę do poniedziałku do 7 rano. Powieje wiatr północno-zachodni, a jego siła dojdzie od 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Na wybrzezu wschodnim uciążliwy będzie wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. Osiągnie prędkość 6-7 w skali Beauforta, ale może wzrastać do 8-9 w skali B. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do 11.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Na obszarze województwa łódzkiego miejscami notowane są porywy wiatru dochodzące do ok. 70 km/h. O godz 20 na stacji w Łodzi zanotowano poryw o prędkości 73 km/h. W najbliższych 2-3 godzinach maksymalne porywy wiatru mogą osiągać 70-75 km/h. Później wiatr będzie słabszy.

Ostrzeżenie wygaśnie w poniedziałek chwilę po północy.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W subregionie nadmorskim prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 75 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek. Strefa silnych wiatrów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód regionu.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE- subregion nadmorski

Alert pogodowy dotyczy wystąpienia dość silnego i silnego wiatru. Powieje on z północnego zachodu, osiągnie średnią prędkość od 30 do 45 km/h, z porywami do 75 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion wschodni

"Łapmy każdy promyk". Lekarze radzą, jak przeżyć początek wiosny - 30-03-2018 Kiedy nadchodzi wiosna, wiele osób odczuwa zmęczenie, senność, zmienność nastrojów. Objawom tym można zaradzić, wprowadzając zmiany w diecie i trybie życia – przypominają lekarze. czytaj dalej

W części województwa mazowieckiego przewidywane są opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Według IMGW ma spaść od 20 do 35 l/mkw.

Alert będzie ważny do poniedziałkowej północy.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

IMGW prognozuje dla tego regiony opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana jest wysokość od 10 do 25 l/mkw, a lokalnie 35 l/mkw.

Alert jest ważny do godz. 3 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na Lubelszczyźnie pojawią się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów to od 20 l/mkw do 35 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

Ostrzeżenia drugiego stopnia informują o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."