Do Wigilii pochmurno i z opadami. Więcej śniegu w pierwszy i drugi dzień świąt

Deszcz, deszcz ze śniegiem

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno. Od zachodu w głąb kraju będzie postępować strefa opadów śniegu, które przejdą w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Spodziewamy się od -5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego-wschodu.

Także w piątek będzie pochmurno. Na zachodzie wystąpią opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Powieje z południa.

Ciepły weekend

W sobotę niebo pozostanie zasnute chmurami. Na zachodzie nadal będzie padał deszcz, a na pozostałym obszarze kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia nigdzie nie spodziewamy się mrozu. Będzie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr w porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Niedziela będzie kolejnym pochmurnym dniem z opadami deszczu na zachodzie i opadami śniegu i deszczu ze śniegiem w pozostałych miejscach kraju. Termometry wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Wigilia z lekkim mrozem

Pochmurno będzie także w Wigilię. Znów czekają nas opady deszczu na zachodzie oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem w innych częściach kraju. Chwyci lekki mróz. Będzie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Zmiana 25 grudnia

Aura zmieni się w pierwszy dzień świąt. Choć jest ryzyko, że na zachodzie spadnie deszcz ze śniegiem, to spodziewamy się raczej, że w całej Polsce pojawi się warstwa śniegu o wysokości 1-5 centymetrów. Termometry wskażą od -1 st. C na wschodzie Polski do 4 st. C na zachodzie. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, bo z prędkością do 60 km/h.

Drugi dzień świąt z porywistym wiatrem

W drugi dzień świąt we wschodniej połowie kraju dopada od 1 do 5 cm śniegu. Na zachodzie przewidywany jest z kolei śnieg przechodzący w deszcz. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr powieje z prędkością nawet 70 km/h.