Dokuczliwe przymrozki. IMGW alarmuje

Pogoda na jutro: słońce wleje nam się do domów - 06-04-2020 Wtorek w całym kraju będzie piękny i słoneczny. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza. W ramach akcji #zostańwdomu zachęcamy, by wiosenną aurą cieszyć się na balkonie czy w ogrodzie. czytaj dalej

Alerty przed przymrozkami obowiązują na terenie województw:

- podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w powiatach węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim, oleckim, ełckim, piskim, gdzie ważne będą od godziny 23 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- mazowieckiego, w powiatach ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce i łosickim oraz we wschodnich powiatach województwa lubelskiego, w których będą ważne między godz. 23 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek;

- podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim (powiaty: sandomierski, staszowski, buski, kazimierski i pińczowski) oraz śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), w których mają być ważne od godz. 22 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.