W piątek rano polskiego czasu Dorian znajdował się w odległości około 470 kilometrów na północny wschód od południowo-wschodnich Bahamów.

Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 165 kilometrów na godzinę. Dorian przesuwa się ze średnią prędkością 19 km/h. Huragan osiągnął kategorię drugą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Dorian na swojej trasie ma Bahamy, a później również Florydę. Według synoptyków może uderzyć w wybrzeże Stanów Zjednoczonych już jako huragan czwartej kategorii. Wtedy niósłby wiatr o średniej prędkości 210 km/h.

Ciepła woda będzie go napędzać

W poprzednich dniach żywioł otarł się o Karaiby, ale nie wyrządził tam większych szkód. Teraz na jego drodze znajdują się Bahamy, które odczują jego wpływ już w sobotę. Według najnowszych prognoz Dorian do wybrzeży Florydy dotrze w poniedziałek o godzinie 14 czasu lokalnego.

- Dorian ma bardzo dużo czasu, by przybierać na sile dzięki ciepłej wodzie - mówił Chad Myers, meteorolog CNN. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Dorian osiągnie kategorię czwartą.

Angela Johnson, 39-letnia kierowniczka baru na plaży na Florydzie, powiedziała: "Martwimy się. To nie wygląda dobrze. Obudziliśmy się o wiele bardziej przestraszeni niż wczoraj, a wiadomości są coraz gorsze".

Dorian według prognoz może uderzyć również w Kosmiczne Wybrzeże, czyli rejon, w którym znajdą się obiekty NASA, amerykańskich sił powietrznych oraz firm takich jak SpaceX i Blue Origin.

Prognozowana ścieżka przejścia Doriana (NHC)

Prezydent Trump przełożył wizytę w Polsce

Z powodu zbliżającego się huraganu prezydent Donald Trump przełożył swoją wizytę w Polsce.

- Wygląda na to, że [huragan - przyp. red.] może być bardzo, bardzo duży. [Do Polski - red.] pojedzie Mike. Rozmawiałem właśnie z prezydentem Dudą i przekazałem mu najgorętsze życzenia i życzenia od Amerykanów. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo w obliczu huraganu i przełożę wyjazd do Polski na najbliższą przyszłość - mówił amerykański prezydent.

- Bądźcie przygotowani i przestrzegajcie komunikatów służb państwowych i federalnych. To będzie bardzo duży huragan. Możliwe, że jeden z największych - napisał w czwartek prezydent Donald Trump na Twitterze.





Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 sierpnia 2019

Stany wyjątkowy na Florydzie

Gubernator stanu Floryda Ron DeSantis ogłosił w środę stan wyjątkowy dla 26 hrabstw i zalecił mieszkańcom wschodniego wybrzeża Florydy, by zaopatrzyli się w jedzenie i wodę na co najmniej siedem dni.

"Mieszkańcy Florydy muszą poważnie traktować tę burzę. Huragan Dorian porusza się powoli i rośnie w siłę" - napisał na Twitterze.

Stan wyjątkowy ogłoszony został również w 12 hrabstwach Georgii.

Fale i silny wiatr

Narodowe Centrum Huraganów (National Hurricane Center) przestrzega, że największym niebezpieczeństwem związanym z Dorianem mogą być sztormowe fale oraz bardzo silne porywy wiatru. Te zjawiska mogą być zagrożeniem pod koniec tego tygodnia oraz na początku przyszłego na północno-zachodnich Bahamach oraz wzdłuż wschodniego wybrzeża Florydy.

NHC apeluje, by mieszkańcy tych rejonów trzymali się planów ewakuacji. Służby zastrzegają, że jest zbyt wcześnie, by dokładnie określić, gdzie pojawią się niebezpieczne zjawiska.

Zdjęcie satelitarne huraganu Dorian (PAP/EPA/NASA WORLDVIEW HANDOUT)

Mobilizacja

Trump zarządził w środę stan wyjątkowy dla Wysp Dziewiczych. Prezydent złożył też podobną deklarację we wtorek dla Portoryko. W środę Dorian ominął ten region i skierował się na północny zachód na Florydę. Władze Portoryko podjęły jednak środki ostrożności - w czwartek szkoły publiczne zostały zamknięte, a pracownicy służb publicznych zostali pouczeni, by pozostać w domach. Wcześniej Dorian przeszedł przez Wyspy Dziewicze oraz Culebrę, wyspę należącą do Portoryko.

Dorian na Portoryko (PAP/EPA/THAIS LLORCA)