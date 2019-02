Dość ciepło, ale wietrznie. Po dwóch pogodnych dniach wróci deszcz

Oblodzenia w kilku regionach Polski. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 04-02-2019 Aura przynosi w poniedziałek niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. W pięciu województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Lokalnie popada

Wtorek w całym kraju okaże się pochmurny, ale wystąpią przejaśnienia. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Warmii pojawią się opady śniegu, które stopniowo będą przechodzić w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu okresami powieje silniej - w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W środę na Podlasiu pojawią się opady śniegu, a na Nizinie Szczecińskiej deszcz. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek dla mieszkańców Pomorza zapowiada się deszczowo. W pozostałych regionach możemy spodziewać się pogodnego dnia. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może przybierać na sile.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wietrznie

W piątek niebo przykryją chmury. Na Podlasiu pojawią się opady śniegu, a w pozostałych regionach deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Okresami porywy wiatru będą silniejsze i mogą rozpędzać się do 60 km/h.

Weekend rozpoczniemy pochmurną aurą i opadami deszczu. W sobotę temperatura maksymalna będzie się wahać od 2 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągać do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę