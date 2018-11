Drogi śliskie od deszczu

We wtorek deszczowe chmury zawisną nad wieloma regionami. Trzeba to brać pod uwagę, ruszając w podróż.

We wtorek zasięg niekorzystnej aury sprawi, że w większości regionów warunki do podróżowania będą utrudnione. Kierowcom przeszkadzać będzie deszcz. Na północy spadnie go od 5 do 10 l/mkw, a na południowym zachodzie - od 2 do 7 l/mkw. W związku z tym drogi mogą być śliskie, a widzialność - utrudniona.

Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie przez cały dzień ma być pogodnie.