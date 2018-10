Drogi zasnują się mgłami. Znaczne utrudnienia dla podróżowania

Prognoza pogody na jutro: kolejny dzień pełny słońca - 09-10-2018 Po na ogół mglistej nocy nadejdzie słoneczny dzień. Jedynie miejscami na niebie pojawi się nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W nocy warunki na drogach będą utrudnione w całym kraju - kierowcy zmierzą się z mgłami i zamgleniami. Najgęstsze mgły pojawią się na południu kraju. Widzialność spadnie tam do 100-200 metrów (według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscami nawet do 50 metrów. Sprawdź ostrzeżenia meteorologiczne ).

W regionach północno-zachodnich widzialność zostanie ograniczona do 200-300 metrów, a na pozostałym obszarze Polski do 400-600. Apelujemy o rozwagę podczas prowadzenia samochodu i dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Aura sprzyjająca podróżowaniu

Mgły i zamglenia mogą utrzymywać się jeszcze o poranku. W późniejszych godzinach aura będzie sprzyjała kierowcom i nie sprawi im problemów.

Warunki do podróżowania w całym kraju okażą się dobre.