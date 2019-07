"W 10 minut pogoda zmieniła się diametralnie". Burze, ulewy i zalania - 27-07-2019 Upalna pogoda sprzyja powstawaniu burz. Te w sobotę pojawiły się między innymi nad Śląskiem i Ziemią Łódzką. Na Kontakt 24 dostajemy Wasze relacje. czytaj dalej

W sobotę i w nadchodzących dniach aura może być groźna. Prognozowane są burze z gradem oraz upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia i prognozuje kolejne.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB do osób przebywających na terenie województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdenecki), zachodniopomorskiego i pomorskiego (powiaty: bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, starogardzki, gdański, nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński).

Czytamy w alercie, że możliwy jest bardzo silny wiatr i burze z gradem w sobotę wieczorem i w nocy. RCB zaleca: nie chowaj się pod drzewami, unikaj otwartych przestrzeni, jeśli możesz, zostań w domu, możliwe przerwy w dostawie prądu.



Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

Synoptycy IMGW podnieśli ostrzeżenia przed burzami z gradem z pierwszego do drugiego stopnia. Obowiązują na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego;

- lubuskiego;

- łódzkiego;

- małopolskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego;

- wielkopolskiego.

Na tym terenie występują burze. Prognozowane są też burze z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru 115 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia obowiązują do północy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego, a do godz. 21 na terenie woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- pomorskim, ważne będą do północy;

- zachodniopomorskim, ważne będą do godz. 22;

- dolnośląskim, ważne będą do godz. 21;

- opolskim, ważne będą do godz. 21;

- podkarpackim, ważne będą do godz. 21.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

Dodatkowo na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęka, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, siedleckiego, Siedlce) obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami.

Na tym terenie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

Synoptycy IMGW wydali alarmy drugiego stopnia przed upałem na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego;

- dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alarmy pierwszego stopnia;

- lubelskiego;

- lubuskiego;

- łódzkiego;

- małopolskiego;

- mazowieckiego;

- opolskiego;

- podkarpackiego;

- podlaskiego, z wyłączeniem powiatów: sejneńskiego, suwalskiego, Suwałki;

- pomorskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego;

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego;

- wielkopolskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, szczecineckiego, białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujście.

W tych regionach prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 30 do 34 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 20-22 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11 w niedzielę do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, wprowadzone zostały alarmy pierwszego stopnia przed upałem.

Prognozowane są tam upały. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 29-31 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 15 do 17 stopni. Alarmy są ważne od godziny 12 w niedzielę do godziny 20 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje swystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.