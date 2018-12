Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Na północy możliwe oblodzenia

Zmienne oblicze grudnia. Pogodne chwile przeplatane śniegiem - 12-12-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Będzie pochmurno, potem pogodnie, a pod koniec tygodnia i na początku następnego w całym kraju może popadać śnieg. Temperatura będzie oscylować wokół zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami.

Groźnie może być na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego (w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, kartuskim, gdańskim i nowodworskim). Na tym obszarze IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim temperatura minimalna wyniesie około -1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu około -2 st. C. Natomiast w woj. pomorskim od -2 st. C w głębi lądu do 2 st. C nad samym morzem. Tam temperatura minimalna przy gruncie wyniesie odpowiednio od -4 st. C do zera stopni.

Alerty będą obowiązywać od godziny 22 w środę do godziny 10 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

W środę rano Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego. TOPR informuje, że "pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach, na ogół jednak jest związana dobrze. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin."

TOPR informuje, że "Kluczowym problemem lawinowym jest ilość świeżego śniegu z ostatnich opadów oraz siła sklejenia warstwy świeżej z poprzednią warstwą - występuje ryzyko obsunięcia się warstw."



Do wysokości 1600 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. Komunikat obowiązuje do godziny 20 w środę.

Warunki do wędrówek są częściowo niekorzystne. Tatrzański Park Narodowy w komunikacie turystycznym informuje, że szlaki pokrywa coraz grubsza warstwa śniegu, jednak nie ma jeszcze warunków do uprawiania narciarstwa. Większość szlaków, zwłaszcza w wyższych partiach gór, jest nieprzetarta.

Groźnie też w Beskidach

Zagrożenie lawinowe pojawiło się na Babiej Górze w Beskidach. To efekt wielogodzinnych opadów śniegu. W ciągu ostatniej doby spadło go tam kilkanaście centymetrów. Ratownicy grupy beskidzkiej GOPR w środę rano ogłosili pierwszy stopień zagrożenia lawinami.

- Przy schronisku na Markowych Szczawinach w rejonie Babiej Góry spadło w ciągu ostatniej doby 15 centymetrów śniegu. Leży go tam już około 40 centymetrów. W wyższych partiach góry, w miejscach, gdzie śnieg się odkładał, jest go już nawet do jednego metra. W środę opady mają trwać nadal. Warunki turystyczne są trudne, szlaki są zasypane, nieprzetarte - powiedział ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR Maciej Stanisławski.

Aktualnie zagrożenie lawinowe jest jeszcze stosunkowo niewielkie. Występuje w miejscach zwiększonego odłożenia świeżego i przewianego śniegu. "Zagrożenie dotyczy głównie miejsc, gdzie depozyty śniegu odłożone są na podłożu trawiastym. Na większości obszaru pokrywa stabilizowana jest przez wystającą roślinność i kamienie" - podało GOPR.

Ratownicy dodali, że lawina przy pierwszym stopniu zagrożenia może zejść tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym.