Drugi stopień zagrożenia podtopieniami. Intensywne opady nie ustają

Prognoza pogody na dziś: miejscami mocno popada, może też zagrzmieć - 12-06-2018 We wtorek w niektórych miejscach można spodziewać się przelotnego deszczu. Będą też regiony, gdzie popada mocniej, niewykluczone są także burze. Nie zabraknie też słońca. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu

We wtorek w regionach południowych aura nie dopisze. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami i burzami.

IMGW prognozuje wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może spaść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są burze.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek pomiędzy godziną 10 a 20.

Obejmuje powiaty: chełmski, Chełm, krasnostawski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Zamość, świdnicki, lubelski, Lublin, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Alerty obowiązują od godziny 7 do godziny 14.

Obowiązują w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyńskim, kieleckim, Kielce, staszowskim, burskim, pińczowskim, jędrzejowski, włoszczowskim.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Schody zmieniły się w wodospad. Skutki "małego oberwania chmury" - 11-06-2018 Po intensywnych opadach deszczu w Krośnie powstał wodospad. "Strumienie wody w spektakularny sposób spływały po kamiennych stopniach" - opisywał pan Mateusz, który przesłał na Kontakt 24 nagranie. czytaj dalej

IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu miechowskiego. Może spaść od 25 do 40 l/mkw. deszczu.

Synoptycy prognozują opady deszczu, które okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 40 l/mkw. Możliwe są też burze.

Alerty obowiązują do godziny 12.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują we wtorek od godziny 11 do 19. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Miejscami niewykluczone są opady gradu. Może spaść od 25 do 40 l/mkw. deszczu, a wiatr może wiać z prędkością do 95 km/h.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Alert obejmuje powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, Przemyśl, jarosławski, przeworski i lubaczowski.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Ostrzeżenie obowiązuje w powiatach: nowosądecki, Nowy Sącz i gorlicki.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

Patrzyła, jak wulkaniczna chmura przykrywa jej dom. Teraz szuka członków rodziny - 11-06-2018 Co najmniej 110 osób zginęło po erupcji Wulkanu Ognia w Gwatemali, a niemal 200 uważanych jest za zaginione. Jedną z osób, która widziała tę tragedię na własne oczy, jest Eufemia Garcia. Kobieta nadal poszukuje członków swojej rodziny. czytaj dalej

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

IMGW prognozuje również wystąpienie burz, podczas których suma opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie 65 kilometrów na godzinę.

Między godziną 11 a 18 we wtorek spodziewane są burze. Ostrzeżenia obowiązują powiaty: dąbrowski, Tarnów, brzeski, bocheński, limanowski, nowotarski oraz tatrzański.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Powiaty mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski, stalowowolski, kolbuszowski, strzyżowski, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, leżajski i niżański mogą od godziny 11 do 18 we wtorek spodziewać się burz.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z intensywnymi opadami wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują we wtorek od godziny 5 do godziny 15 w dwóch województwach.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Do godziny 15 we wtorek, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach górnych odcinków lewostronnych dopływów Odry, szczególnie w zlewni Białej Głuchołaskiej i górnej Osobłogi, wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie niewykluczone są wzrosty do stanów ostrzegawczych.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Do godziny 15 we wtorek, w związku z intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach górnych odcinków lewostronnych dopływów środkowej Odry (zlewnie górskie i podgórskie) wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia to specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia oznaczają, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych lecz poniżej stanów alarmowych.