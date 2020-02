Duża dynamika i zmienność. Sprawdź, co pogoda szykuje na marzec

Będzie silnie wiać. Są ostrzeżenia IMGW - 29-02-2020 Pogoda w kolejnych godzinach będzie stwarzała niebezpieczeństwo. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. czytaj dalej

Jak będzie pogoda w najbliższym czasie?

Dłuższego okresu pogody wyżowej - suchej i mroźnej, typowej dla lutego, w Polsce nie było. Przeważały okresy pogody ciepłej z temperaturą wzrastającą nawet do kilkunastu stopni powyżej zera. Od grudnia dominowała cyrkulacja strefowa zachodnia, znad Atlantyku, w której występowały zaburzenia w postaci napływu dużego ciepła z południa i krótkich epizodów napływu chłodu z północy.

Pogoda w ciągu najbliższych tygodni będzie bardzo zmienna. W świetle najnowszych wyliczeń modeli meteorologicznych brak pełnego tygodnia pogody suchej i zimnej.

Za nami krótkie ochłodzenie, kiedy temperatura w czwartek i piątek wzrastała do 3-7 stopni Celsjusza, a nocami zawierała się w przedziale między 0 st. C a -4 st. C. Przed nami jednak kolejne ocieplenie. W najbliższych dniach potężny niż znad Szkocji, kolejny wielki wir powietrza, zamiesza w pogodzie. Ściągnie do Polski chmury z deszczem oraz silniejszy wiatr. Napłynie ciepłe powietrze z południa, w którym temperatura wzrośnie do nawet 13 st. C na Podkarpaciu we wtorek 3 marca.

Jednak między 4 a 10 marca nastąpi napływ chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego z północnego zachodu. Przebudowa pola barycznego pozwoli na kilkudniowe ochłodzenie, kiedy to temperatura nocami może spadać poniżej 0 st. C, a w ciągu dnia wzrastać do maksymalnie 3-8 st. C.

Prognozowana temperatura maksymalna 9 marca (GFS/University of Maine)

Od 12 marca nastąpić ma diametralna zmiana w cyrkulacji mas powietrza i duże ocieplenie. Napłynąć ma powietrze prosto znad Afryki Północnej. To ocieplenie raczej trwałe nie będzie. Po 15 marca ponownie widać w prognozach dużą zatokę chłodu i napływ z rejonów subarktycznych suchszego powietrza.

W pierwszej połowie marca masy powietrza w naszej przyziemnej warstwie atmosfery zostaną wiele razy wymienione. Czeka nas bardzo zmienny i męczący marzec. Lekarze przypominają, że tylko wypoczęty, zdrowy i mądrze odżywiany organizm poradzi sobie z kaprysami marcowej aury i wirusami.

Prognozowana temperatura dla Warszawy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) poinformował, że w styczniu i lutym 2020 roku odnotowano niższą liczbę zachorowań na grypę w porównaniu z tym okresem w latach ubiegłych.

Między 1 a 22 lutego zanotowano w Polsce ponad 600 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Z powodu tej choroby w lutym zmarło już 15 osób.

Z monitoringu widać jednak, że wchodzimy właśnie w szczyt zapadalności na grypę.