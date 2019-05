Dużo chmur, przelotne opady, miejscami burze. Będzie jednak coraz cieplej

Wezbrane rzeki, deszcz, śnieg i przymrozki. Alerty IMGW - 06-05-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, opadami deszczu i śniegu. Wydano też alerty hydrologiczne dla województwa podkarpackiego. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się pod wpływem układów niżowych znad Skandynawii i Grecji. Nad krajem przemieści się z północy na południe umiarkowanie aktywny front atmosferyczny. Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Śnieg w górach

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie na ogół nie będzie padać. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach możemy spodziewać się opadów mokrego śniegu do 5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 14 st. C w centrum kraju i na Podlasiu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Środa przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

Czwartek na północnym wschodzie Polski zapowiada się pogodnie i bez opadów. Poza tym synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się również burze, które będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na zachodzie do 18 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Wiatr w burzach będzie silny i powieje do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Możliwe burze

W piątek synoptycy prognozują zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C w centrum Polski. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, a w burzach rozpędzi się w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Do 22 stopni Celsjusza

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy przemieszczającymi się z zachodu na wschód Polski. Miejscami możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, a w burzach osiągnie do 90 km/h.