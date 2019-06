Dużo słońca, ale też przelotne opady i burze. Najgoręcej zapowiada się niedziela

Sprawdź, co szykuje dla nas pogoda w lipcu i sierpniu - 27-06-2019 Synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński przewiduje, że najbliższe dni przyniosą nieco chłodniejszą aurę. Jednak według wstępnych prognoz, upały wrócą, a lipiec będzie nieco cieplejszy niż zazwyczaj. czytaj dalej

Trochę deszczu, trochę słońca

W piątek będzie pogodnie, tylko na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni, który na wschodzie osiągnie w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Sobota przyniesie na Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu, w innych regionach będzie jednak słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Czeka nas słoneczna niedziela, z temperaturą od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Może pojawić się burza

W poniedziałek może przelotnie popadać, a na południu - zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu, w porywach burzowych rozpędzając się do 80 km/h.

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Wtorek przyniesie pogodną aurę na Dolnym Śląsku. Poza tym mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. Maksymalna prognozowana temperatura to od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, który w porywach burzowych może rozpędzić się do 80 km/h.

Wideo Porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)