Najbliższe dni to kontynuacja ciepłej aury. Możliwe są niewielkie opady deszczu, ale na ogół będzie słonecznie.

Niemal bezchmurnie

W środę w pogodzie czeka nas dużo słońca. W niektórych miejscach, zwłaszcza na wschodzie i północy, może się jednak zachmurzyć. Mogą pojawić się tam słabe opady deszczu lub mżawka. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Na Podlasiu i Mazowszu okresami prognozuje się porywy do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie rosło, w południe barometry wskażą 1017 hektopaskali.

Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Na zachodzie kraju mogą pojawić się niewielkie chmury. Słupki termometrów wskażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych. Na wschodzie wiatr może przybierać na sile, w porywach może osiągać do 60 km/h.

Prognoza na czwartek i piątek

Ciepło i słonecznie

W piątek także spodziewamy się pogodnej aury. Prognozuje się od 19 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zmienny i na ogół słaby.

Ciepły weekend

W pierwszy dzień weekendu synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się już na ogół słonecznie. Słupki termometrów wskażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.