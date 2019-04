Dużo słońca. Wstępna prognoza pogody na Wielkanoc

Prognoza pogody na dziś: pogodnie w większości kraju, do 19 stopni - 07-04-2019 Niedziela w wielu regionach przyniesie pogodną aurę. Lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Wielka Sobota

Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w okresie Świąt Wielkanocnych Polska znajdzie się pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii i Bałtyku, który stopniowo będzie przemieszczać się w stronę Ukrainy. Jednak zachód i południe kraju dostaną się pod wpływ układu niżowego znad południowo-zachodniej Europy, dlatego tam może wystąpić więcej zachmurzenia kłębiastego i okresami opady deszczu, maksymalnie do pięciu litrów na metr kwadratowy.

W Wielką Sobotę na niebie prawdopodobnie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Na południu kraju możliwe są słabe opady deszczu, maksymalnie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wielkanoc

Poniedziałek Wielkanocny

Najprawdopodobniej Wielkanoc przyniesie piękną i słoneczną aurę. Jedynie na Dolnym Śląsku może nieco popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Święta Wielkanocne dość często bywają wietrzne, dlatego należy spodziewać się, że i w tym roku południowo-wschodni wiatr powieje silniej - w porywach może osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę.

Istnieją duże szanse na to, że Poniedziałek Wielkanocny również okaże się pogodny. W zachodnich regionach kraju mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.