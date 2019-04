Dużo słońca z deszczowymi wyjątkami. Od niedzieli nieco chłodniej

Pożary lasów w Polsce. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w połowie kraju - 04-04-2019 U podnóża Śnieżnika wybuchł pożar, który przez wiele godzin gasiło kilkudziesięciu strażaków. W czwartek ogień pojawił się też w województwach mazowieckim i zachodniopomorskim. W połowie kraju obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby nad zachodnią Europą dominować będzie rozległy niż, za sprawą którego płynie do Polski ciepłe powietrze polarne morskie.

Przed nami pogodny i ciepły piątek. Deszcz popada słabo jedynie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr.

Ciepło, do 20 stopni

W sobotę pogodnie będzie na północy kraju, na południu przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, ze wschodu.

W niedzielę na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przelotne opady

Na poniedziałek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni.

We wtorek na wschodzie i w centrum wystąpi zmienne zachmurzenie, dodatkowo przelotnie popada tam deszcz. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st.C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek