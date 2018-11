Dwa deszczowe dni i powrót pogodnej aury. Miejscami tylko pięć stopni

Prognoza pogody na 16 dni: w końcu przyjdzie duże ochłodzenie - 11-11-2018 Za tydzień do Polski zacznie napływać zdecydowanie zimniejsze powietrze z północy. czytaj dalej

Deszczowo na wschodzie

Wtorek będzie pogodny na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Dla pozostałych regionów synoptycy prognozują opady deszczu, postępujące od Pomorza w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje na ogół umiarkowanie, z południa i południowego wschodu. Wysoko w górach będzie silny.

W środę deszcz popada już tylko na wschodzie. Niebo nad pozostałą częścią kraju okaże się pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Do 12 stopni

Czwartek będzie pogodny w całej Polsce. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Pogodnie w całym kraju

W piątek niebo nad całym krajem pozostanie pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami tylko 5 stopni

Również w sobotę będziemy cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni.