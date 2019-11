Ciśnienie spadło, chmury przykryły niebo. Potężny wir steruje pogodą - 04-11-2019 Deszcz, dużo chmur i bardzo niskie ciśnienie. Tak rozpoczęliśmy nowy listopadowy tydzień. Osoby wrażliwe na pogodę może boleć głowa i mogą czuć senność. Co jest tego przyczyną? Potężny układ niżowy, który rozsiadł się nad Wyspami Brytyjskimi i trzyma w szachu europejską pogodę. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie pod wpływem potężnego układu niżowego, którego centrum przemieszcza się znad Wysp Brytyjskich w stronę Francji. Na północnym wschodzie i południu kraju na pogodę wpływać mają deszczowe fronty atmosferyczne. Z zachodu popłyną chłodniejsze masy powietrza polarno-morskiego.

Wtorek przyniesie pochmurne niebo, możliwe są jednak przejaśnienia. Na Pomorzu i Warmii oraz na południu i południowym wschodzie kraju spadnie do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach w ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, na ogół słabo i umiarkowanie, choć okresami jego porywy mogą być silniejsze i w porywach osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach może wiać z prędkością do 80-100 km/h.

Słabo popada

Środa na Górnym Śląsku i w Małopolsce zapowiada się pogodnie. W reszcie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz, ale opady nie powinny być większe niż do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może być dość silny i w porywach osiągać do 60 km/h.

W czwartek niebo będzie przysłonięte chmurami, jednak wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południowym wschodzie należy spodziewać się słabych opadów deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W weekend maksymalnie 14 stopni

Piątek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południu. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

Weekend na zachodzie kraju rozpocznie się dużą ilością chmur i okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, po 14 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje południowo-wschodni wiatr, który na zachodzie będzie skręcał na północny zachód.

Prognoza pogody na piątek i sobotę