Dwa pochmurne dni, potem zaświeci słońce. Powróci mróz, ale też i smog

W najbliższych dniach będzie się chmurzyć, ale pod koniec tygodnia w pogodzie czeka nas zmiana i będziemy mogli liczyć na sporo słońca. Temperatura wówczas spadnie, miejscami chwyci mróz. To, w połączeniu ze słabym wiatrem, przywróci problemy ze smogiem.

Ponowne ochłodzenie

Czwartek w całym kraju będzie przeważnie pochmurny, spodziewane są jednak niewielkie przejaśnienia. W północnej części Polski popada przelotny deszcz. Będzie ciepło jak na połowę stycznia, temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 50-70 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu możemy spodziewać się silniejszych porywów - do 60-80 km/h.

Piątek również okaże się pochmurny, miejscami wystąpią przelotne opady śniegu. Można liczyć na przejaśnienia, ale niewielkie. Ochłodzi się. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody w piątek i sobotę

Zaświeci słońce

Weekend będzie jeszcze chłodniejszy, ale i pogodniejszy. Na Podlasiu może poprószyć śnieg, w pozostałych regionach zaświeci słońce. Miejscami chwyci lekki mróz. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Podobnie zapowiada się niedziela. Tylko mieszkańcy Podlasia muszą liczyć się z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Mroźna pogoda może sprawić, że w weekend powrócą problemy ze smogiem.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Początek tygodnia z lekkim mrozem

Nowy tydzień nie przyniesie większych zmian w pogodzie, poniedziałek powinien być na ogół słoneczny w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.