Ostrzeżenia IMGW niemal w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie! - 15-03-2019 Od piątkowego wieczoru pogoda może być niebezpieczna. W wielu regionach powieje silny wiatr, który w nocy lokalnie może w porywach rozpędzać się do nawet 110 kilometrów na godzinę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

Nawet 20 stopni

Sobota będzie w całym kraju pochmurna, przelotnie popada deszcz. Mimo pochmurnej aury, pojawią się jednak krótkie chwile ze słońcem. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Do południa na wschodzie i w strefie brzegowej możliwe są porywy osiągające 60-80 km/h.

Niedziela powinna być pogodna. Tylko na Podlasiu, Mazurach i Pomorzu może popadać słaby deszcz. Termometry wskażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością do 40-60 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w kolejnych pięciu dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Znowu chłodniej

W poniedziałek zachmurzenie okaże się zmienne. Na Pomorzu i Podkarpaciu popada przelotny deszcz. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pogodny czas

Wtorek w całym kraju będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Środa też powinna być w miarę pogodna. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiatr wiejący z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na wtorek i środę