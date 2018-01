Dynamiczne niże nad Polską. W środę od wiosennego ciepła po porywy do 100 km/h

Czekają nas dni pełne opadów i silnych porywów wiatru - 23-01-2018 W najbliższym tygodniu pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Pojawią się liczne utrudnienia - opady deszczu, śniegu i marznącej mżawki, które będą powodować gołoledź. Silny wiatr w górach osiągnie wartość nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Mroźna noc

Polska dostanie się pod wpływ dynamicznych układów niżowych znad Skandynawii i Morza Północnego. Nad krajem przemieści się ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W ciągu najbliższej nocy od zachodu wkroczy front atmosferyczny. W większości kraju będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie, Pomorzu i Warmii zachmurzenie okaże się duże. Wystąpią tam opady śniegu do 1-2 centymetrów i śniegu z deszczem, przechodzącymi w deszcz (do 5 litrów na metr kwadratowy). Opady miejscami będą marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -6 st. C w centrum do zera na krańcach zachodnich. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, od zachodu nasilający się do dość silnego. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Nawet dziewięć stopni

Na południowym zachodzie i południu będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich obędzie się bez opadów, poza tym spodziewamy się słabego deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego. Na krańcach wschodnich spadnie od 1 do 3 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od zera na wschodzie, przez 4 st. C w centrum do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Jego porywy dojdą do 50-70 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wysoka - na przeważającym obszarze przekroczy 90 procent. W większości kraju odczujemy chłód, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie niekorzystnie. Na zachodzie i południu biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -7 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1016 hPa, waha się.

DZIEŃ: Pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie okaże się duże. Nad ranem popada śnieg. Temperatura spadnie do -6 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1022 hPa, waha się.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie duże, nad ranem wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1012 hPa, waha się.

DZIEŃ: Pochmurno, okresami popada deszcz i mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Ciśnienie około południa wyniesie 1009 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie będzie duże, nad ranem wystąpią opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do -1 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się. Wyniesie około północy 1010 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Początkowo opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: Zachmurzenie okaże się duże, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -6 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Około północy ciśnienie wyniesie 1003 hPa, waha się.

DZIEŃ: Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 1001 hPa.