Radykalna zmiana pogody. Ulewy, gwałtowne burze i grad - 15-05-2018 Ulewny deszcz, gwałtowne burze i porywisty wiatr - taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Dopiero w weekend odpoczniemy od dynamicznej aury. czytaj dalej

- Niż robi "Tour de Pologne" przemieszczając się w środę nad Śląskiem, w czwartek nad Podlasiem, w piątek nad Suwalszczyzną, a w sobotę nad Warmią - poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Ten wędrujący nad Polską niż sprowadzi do nas ochłodzenie oraz dynamiczną pogodę z burzami i wysokimi opadami deszczu.

Norma miesięczna w cztery dni

- Do soboty, tylko w ciągu czterech dni, może spaść norma miesięczna opadów - zapowiada synoptyk.

Wysokimi opadami zagrożone są przede wszystkim tereny Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Kielecczyzny. Może dojść do podtopień, ponieważ prognozuje się, że spadnie tam nawet 80-100 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Dynamiczną, burzową pogodę przewiduje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę mogą wystąpić burze z gradem i intensywne opady deszczu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Województwo małopolskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami

umiarkowanym. Według synoptyków suma opadów wyniesie od 35-50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 80 l/mkw. W środę mogą tam również wystąpić burze z porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Alert obowiązuje od godziny 11 w środę do 23 w czwartek.

Województwo podkarpackie: w tym regionie deszcz może mieć okresami umiarkowane i silne natężenie. W okresie obowiązywania ostrzeżenia suma opadów może wynieść od 55 l/mkw. do 70 l/mkw., a lokalnie nawet do 100 l/mkw. Na środę prognozowane są także burze z porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Alert jest ważny od godziny 8 w środę do 20 w czwartek.

Intensywne opady deszczu - pierwszy stopień

Województwo świętokrzyskie: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu o umiarkowanym

natężeniu. IMGW prognozuje, że przez czas obowiązywania ostrzeżenia suma opadów może wynieść od 30 do 45 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 11 w środę do 23 w czwartek.

Województwo śląskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów miejscami wyniesie od 30 l/mkw. do 50 l/mkw.

Alert jest ważny od godziny 18 w środę do 18 w czwartek.

Województwo mazowieckie: ostrzeżenie dotyczy wystąpienia opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie pojawią się burze. Prognozuje się, że spadnie od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru osiągające do 70 km/h.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 14 w środę do 2 rano w czwartek.

Województwo dolnośląskie - subregion wałbrzyski: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw.

Alert obowiązuje od godziny 16 w środę do 18 w czwartek.

Alert jest ważny od godziny 21 w środę do 18 w czwartek.

Województwo opolskie: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Najsilniejsze opady przewiduje się w nocy ze środy na czwartek, a drugą strefę opadów o niższym natężeniu po południu i wieczorem w czwartek.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 20 w środę do 20 w czwartek.

Województwo łódzkie: przewiduje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Początkowo pojawią się burze.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 w środę do 8 w czwartek.

Województwo lubelskie: na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Przewiduje się opad w wysokości od 15 l/mkw. do 30 l/mkw. Miejscami, głównie w południowej części województwa, może spaść od 45 l/mkw. do 60 l/mkw. Okresami występować będą również burze, z porywami wiatru do 70 km/h.

Alert jest ważny od godziny 10 w środę do 23 w czwartek.

Województwo wielkopolskie - subregion koniński i kalisko-leszczyński: w części województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o umiarkowanym natężeniu. Spodziewana wysokość opadów wynosi od 20 l/mkw. do 35 l/mkw. Początkowo burze.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 18 w środę do 11 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW

Zagrożenie podtopieniem

Województwo podkarpackie: IMGW wydał hydrologiczne ostrzeżenie drugiego stopnia.

W zlewniach Wisłoki, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na skutek intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Lokalnie na mniejszych rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12 w środę do 8 w piątek.

Ostrzeżenie hydrologiczne IMGW

ŚRODA I NOC ZE ŚRODY NA CZWARTEK

Poza wydanymi już ostrzeżeniami IMGW prognozuje wydanie alertów dla kolejnych województw:

Kujawsko-pomorskie - intensywne opady deszczu i burze z gradem (pierwszy stopień)

W środę IMGW prognozuje burze z opadami deszczu lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Może padać grad. W nocy ze środy na czwartek padać będzie deszcz o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów deszczu do rana w czwartek lokalnie do 20 l/mkw.

Wideo Prognozowane opady w środę i czwartek (Ventusky.com)

Pomorskie - intensywne opady deszczu i burze z gradem (pierwszy stopień)

W ciągu dnia na południu i wschodzie województwa burze z opadami deszczu lokalnie do 15 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy ze środy na czwartek prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów deszczu, do rana w czwartek, lokalnie do 15 l/mkw.

Warmińsko-mazurskie - intensywne opady deszczu i burze z gradem (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burz. Prognozowana wysokość opadów 10-30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. Burze wystąpią po południu, wieczorem oraz początkowo w nocy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie opady gradu.

Prognoza ostrzeżeń na środę

CZWARTEK I NOC Z CZWARTKU NA PIĄTEK

IMGW prognozuje wydanie alertów dla 12 województw:

Dolnośląskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

W czwartek głównie na wschodzie województwa prognozuje się umiarkowane opady deszczu do 15 l/mkw.

Kujawsko-pomorskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów lokalnie do 25 l/mkw.

Lubelskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogą burze. Prognozowana wysokość opadów 15-30 l/mkw.

Łódzkie - burze (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 5-20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad.

Małopolskie - intensywne opady deszczu (drugi stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów 25-35 l/mkw.

Mazowieckie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogą burze. Prognozowana wysokość opadów 15-30 l/mkw.

Opolskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

W dzień prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 15 l/mkw.

Podkarpackie - intensywne opady deszczu (drugi stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów 25-40 l/mkw.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Pomorskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 20 l/mkw.

Śląskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów 20-35 l/mkw.

Świętokrzyskie - intensywne opady deszczu (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20-35 l/mkw.

Wielkopolskie - burze (pierwszy stopień)

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 5-20 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Alert drugiego meteorologiczny stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.