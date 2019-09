"Znaleźliśmy wodę". Odkrycie na odległej super-Ziemi - 12-09-2019 Brytyjscy naukowcy odkryli wodę na planecie spoza Układu Słonecznego. Na oddalonej od nas o 110 lat świetlnych super-Ziemi, nazwanej K2-18 b, w atmosferze znajduje się para wodna. Nie oznacza to jednak, że jest to miejsce, w którym moglibyśmy żyć. czytaj dalej

Huragan Dorian, który od początku września pustoszył Bahamy, pozbawił życia co najmniej 50 osób. Uderzył w wyspy jako huragan najwyższej, piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Według władz kraju bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż trwa usuwanie skutków huraganu.

Dorian, docierając w okolice Europy, stał się niżem eks-Dorian. Jak poinformowała w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, układ znajduje się obecnie u wrót Arktyki, a centrum tego niżu zlokalizowane jest nad Wyspą Niedźwiedzią. Odchodzący od tego niżu front rozciąga się nad Skandynawią, Bałtykiem i północno-zachodnią Polską.

- Za tym frontem płynie chłodniejsze powietrze, które już dominuje nad Islandią - opowiadała we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenterka pogody Anna Dec. Dodała, że w Rejkiawiku termometry pokazały w czwartek 9 stopni Celsjusza.

Eks-Dorian wpłynął głównie na pogodę w Islandii, Irlandii i Wyspach Szkockich. Przyniósł tam silne porywy wiatru i opady deszczu.

Jak eks-Dorian wpływa na pogodę w Polsce?

Odchodzący od układu front przynosi do północno-zachodniej Polski strefę opadów deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 10 l/mkw.

- Stąd na Pomorzu mamy opady deszczu i wiejący z prędkością 50 kilometrów na godzinę wiatr - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza zachmurzenia i opadów na czwartek wg modelu GFS (climatereanalyzer.org)

Wał wyżowy

Pogodę w Europie kształtuje również kilka obszarów wysokiego ciśnienia - wyż Azorski oraz wyże znajdujące się nad Rosją i Alpami.

- Układy wyżów tworzą wał wyżowy i zapewniają bardzo dobrą pogodę - tłumaczyła synoptyk. - Wał wyżowy to obszar gęstszego powietrza, tworzy takie "pasmo gór w atmosferze" - dodała.