Eksplozja ciepła w weekend. Bezchmurne niebo i nawet 22 stopnie

W najbliższych dniach będziemy mogli wreszcie odczuć, że nastała wiosna. Już w środę temperatura dojdzie miejscami do 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę będzie jeszcze cieplej. O optymistycznych prognozach opowiadał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński.

Pogoda na 16 dni: wielki wybuch wiosny po świętach - 01-04-2018 Zimne powietrze, które teraz napływa do Polski, już w połowie tygodnia ustąpi pod naporem ciepła z południa. czytaj dalej

Nadciąga prawdziwie wiosenna temperatura

Astronomiczna wiosna nadeszła dwa tygodnie temu, dzień później zaczęła się kalendarzowa, ale w temperaturze trudno było dostrzec jej oznaki. W najbliższych dniach sytuacja ma się zmienić, a wskazania termometrów poszybują mocno w górę. O sytuacji pogodowej we "Wstajesz i wiesz" opowiadał we wtorek synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński.

- Już dziś temperatura wzrośnie, i to znacznie, bo będzie od 8 stopni (Celsjusza) na Suwalszczyźnie, do 14-15 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku - prognozował Raczyński. W środę ma być jeszcze cieplej. Synoptyk przewiduje, że na południu Polski odnotujemy 20 stopni, a na Pogórzu temperatura może być wyższa. Najchłodniejszym regionem okaże się Wybrzeże, jednak nawet tutaj można się spodziewać 15 stopni C.

- Jutro napłynie powietrze z południa, znad Morza Śródziemnego. To będzie powietrze suche, wysuszy się na górach - tłumaczył synoptyk. W kolejnych dniach mogą jeszcze występować przymrozki. - Będą oczywiście wahnięcia temperatury. Na przykład w piątek trochę spadnie, do 11-15 stopni - zapowiadał. Także w nocy z piątku na sobotę, gdy niebo będzie bezchmurne, temperatura na wschodzie kraju może się obniżyć do -4 stopni Celsjusza.

Wideo Temperatura w najbliższy weekend (ventusky.com)

Ciepły, słoneczny weekend

Jednak w następnych dniach znowu się rozgrzejemy w promieniach słonecznych. W ciągu dnia w sobotę otrzymamy solidny zastrzyk ciepła. Niebo nad prawie całym krajem będzie bezchmurne. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę

Według obecnych prognoz, jeszcze piękniejsza ma być niedziela. Wtedy to na znacznym obszarze Polski temperatura dojdzie do 20 stopni Celsjusza, a nawet przekroczy ten poziom: na Dolnym Śląsku można się spodziewać 22 st. C. Jedynie na północnym wschodzie wskazania termometrów nie przekroczą 20 stopni - tam odnotujemy około 17 st. C.

Co więcej, niebo nad całym krajem ma być bezchmurne. Odczuwalna temperatura "na słońcu" będzie więc sporo wyższa.

Prognoza pogody na niedzielę

"Polarne" nie znaczy "zimne"

Ciepłe powietrze wyprze chłodne na wschód - 03-04-2018 Polska znajduje się pod wpływem klina wysokiego ciśnienia. czytaj dalej

We wtorek rano termometry wskazywały w Polsce dość zróżnicowaną temperaturę. Na przykład w Białymstoku było -4 st. C, a w Zgorzelcu 9 stopni. Te wyższe temperatury zawdzięczamy temu, że z południowego zachodu napływa do Polski ciepłe powietrze polarno-morskie.

Słowo "polarne" kojarzy się raczej z zimnem, rejonami położonymi w chłodnych strefach klimatycznych niż z ciepłym powietrzem. Tymczasem masy powietrza polarno-morskiego pochodzą ze strefy klimatu umiarkowanego - zarówno chłodnego, jak i ciepłego.

Powietrze polarno-morskie może być więc suche lub wilgotne, ciepłe lub chłodne. - To zależy, z jakiego rejonu napłynie, jakich nabierze właściwości - tłumaczył synoptyk.

Góry w zimowej szacie

Zamiast wiosny miejscami była zima. Śnieżny śmigus-dyngus na Waszych zdjęciach - 03-04-2018 Tegoroczna Wielkanoc miejscami przyniosła wspomnienie zimy. Śnieżne zdjęcia wysyłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

Zima jednak nie opuści całej Polski, pozostanie w górach. W poniedziałek o godzinie 6 rano na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 240 centymetrów, a na Śnieżce 106 cm. We wtorek w Tatrach obowiązywał drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Temperatura w Tatrach również wzrośnie, jednak biel nie zniknie szybko. - Śnieg będzie się oczywiście topił. On nie tylko się topi, ale jeszcze paruje. Zmniejsza się jego pokrywa na skutek parowania i sublimacji - mówił Raczyński. Sublimacja jest to zjawisko przejścia substancji ze stanu skupienia stałego w gazowy, z pominięciem stanu ciekłego.

Synoptyk dodał, że śnieg w Tatrach poleży jeszcze miesiąc lub nawet dwa. - Spokojnie jeszcze w maju będziemy mieli pokrywę śnieżną - zaznaczył.

Taka sytuacja nie jest jednak niczym nienormalnym. - Zdarza się, że nawet w lecie, w lipcu czy sierpniu, może padać śnieg na Kasprowym Wierchu. Przeciętnie taka sytuacja zdarza się raz na dwa lata - podkreślił synoptyk.

Zobacz całą rozmowę z Wojciechem Raczyńskim