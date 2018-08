Spotkanie dwóch strumieni gorącego powietrza. 30 stopni nawet za kołem podbiegunowym - 01-08-2018 Fala upałów męczy Europę. Za kołem podbiegunowym po raz pierwszy w historii obserwacji temperatura przekroczyła 30 stopni. O zmianach klimatu i przyczynach tak gorącej aury rozmawiali w programie "Tak jest" prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski i Oskar Kulik, specjalista do spraw ochrony klimatu. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed upałem

Mieszkańcy znacznej części Półwyspu Iberyjskiego borykają się z uciążliwą falą upałów. Sytuacja na razie nie ulegnie jednak poprawie, bo według prognoz w weekend termometry mają pokazać w niektórych rejonach południowej Portugalii nawet 47 stopni Celsjusza.

Państwowa Hiszpańska Agencja Meteorologiczna Aemet ostrzegła, że w 39 prowincjach Hiszpanii nadal spodziewana jest bardzo wysoka temperatura. Także portugalskie władze wydały ostrzeżenie o zasięgu ogólnokrajowym w związku z falą upałów. Według przedstawicieli władz, wpływ na wzrost temperatury w czwartek mają napływające z północnej Afryki gorące masy powietrza.

W czwartek najcieplej, według serwisu wetteronline.de, było w hiszpańskim mieście Navalmoral de la Mata. Termometry pokazały tam 42,9 stopnia Celsjusza. W portugalskim Beja było 42,5 st. C. W wielu miastach Portugalii i Hiszpanii temperatura przekroczyła wartość 40 stopni. W Lizbonie odnotowano 40 st. C, w Kordobie 42 st. C.

Najwyższe temperatury w czwartek (wetteronline.de)

Czy pobity zostanie rekord temperatury w Europie?

Jednak już w sobotę w mieście Beja na południu Portugalii termometry mogą pokazać nawet 47 st. C. Zgodnie z prognozami w weekend w portugalskim mieście Evora, położonym 130 kilometrów od Lizbony, oraz w hiszpańskiej prowincji Badajoz przy granicy z Portugalią termometry pokażą nawet 44 stopnie.

Dotychczasowy europejski rekord padł w Atenach w lipcu 1977 roku i wynosi 48 st. C. Prognosta z BBC Nick Miller nazwał ten upał "niebezpiecznym, potencjalnie rekordowym". Portugalski rekord to 47,4 st. C z 2003 roku. Hiszpański natomiast wynosi 47,3 st. C i jest z lipca ubiegłego roku.

- Piątek i sobota będą najgorętszymi dniami z dużą szansą na pobicie rekordu - powiedział prognosta z Meteogroup. Według niego ​​istnieje 40 procent szans na wyrównanie rekordu, czyli 48 st. C z Aten i 25-30 procent szans na to, że zostanie on pobity.

Ponad 30 stopni

W weekend, według meteorologów, temperatura będzie odbiegać o co najmniej 6-12 stopni od normy w większości zachodnioeuropejskich miast.

- Nie jest wykluczone, że temperatura osiągnie wartość 49 stopni Celsjusza w południowo-zachodniej Hiszpanii i części południowej Portugalii od piątku do niedzieli - powiedział meteorolog AccuWeather Tyler Roys.