Fala ciepłego powietrza napłynie do Polski. Przeszkodzi nam deszcz i wiatr

"Zimne powietrze rozlało się nad Polską". W sobotni poranek mroźne -23 stopnie - 01-12-2018 W ciągu ostatnich dni do Polski dotarło znaczne ochłodzenie. Temperatura miejscami spadła nawet poniżej -20 stopni Celsjusza. O specyfice pogody w naszym kraju opowiada klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. czytaj dalej

Powieje silny wiatr

Polska dostała się pod wpływ rozległego niżu znad Północnego Atlantyku. Nad zachodnią część kraju nasunie się w niedzielę ciepły front atmosferyczny, a z południowego zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarno-morskie, które wypierać będzie mroźne powietrze.

W niedzielę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, na zachodzie kraju wystąpią okresowe opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na północy Polski spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Rozpędzi się maksymalnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Napływ ciepła

Początek tygodnia będzie pochmurny, ale można spodziewać się też przejaśnień. Miejscami może też przelotnie popadać deszcz do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 60 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com)

Pochmurno, deszczowo

Wtorek okaże się pochmurny, w wielu regionach wystąpią opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Jedynie mieszkańcy północnego zachodu kraju nie muszą spodziewać się opadów. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na północy Polski chwilami powieje silniej.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Będą regiony z przejaśnieniami

W środę tylko mieszkańcy południowego wschodu kraju mogą liczyć na przejaśnienia. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/h.

Powróci deszcz ze śniegiem

Czwartek także okaże się pochmurny. W wielu regionach może popadać deszcz rzędu 5-10 l/mkw., a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 6 st. C na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 50-70 km/h.