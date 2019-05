Wciąż w wielu regionach utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informowało, że najbardziej zagrożone zalaniem są powiaty puławski i rycki na Lubelszczyźnie oraz zwoleński i kozienicki na Mazowszu.

RCB wysłało SMS-y, w których ostrzega mieszkańców województwa mazowieckiego przed falą wezbraniową na Wiśle. Zagrożone są powiaty: garwoliński, otwocki, piaseczyński, grójecki, Warszawa, warszawski zachodni, legionowski. nowodworski, sochaczewski, płocki, Płock i płoński.

‼️Uwaga #AlertRCB ‼️ Przez Mazowsze przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń - ALERTU RCB - do mieszkańców zagrożonych powiatów. #ostrzeżenia pic.twitter.com/yZ6K9IzpoR — RCB (@RCB_RP) 27 maja 2019

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

We wtorek fala w Warszawie

Jak przekazało biuro prasowe stołecznej komendy PSP, w Warszawie fala wezbraniowa ma pojawić się we wtorek i nie będzie groźna.

- Jeżeli chodzi o Warszawę, to sprawa powinna rozejść się po kościach. We wtorek o godzinie 6 spodziewana jest fala w punkcie Warszawa Bulwary i ma mieć około 600 centymetrów, czyli tyle, ile wynosi stan ostrzegawczy. Nie przekroczy tym samym pułapu alarmowego - podało biuro.

Jak informuje tvnwarszawa.pl, w związku z falą wezbraniową w Warszawie zamknięte zostaną bulwary.

Alarmy w dwóch powiatach województwa świętokrzyskiego

W związku z wysokim poziomem Wisły, alarmy powodziowe w poniedziałek obowiązywały nadal w dwóch nadwiślańskich powiatach województwa świętokrzyskiego. W pozostałych, gdzie poziom wody w rzece jest niższy, obowiązywały pogotowia przeciwpowodziowe.



W niedzielę rano fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Sandomierza. Wówczas rzeka osiągnęła poziom 740 cm, przekraczając stan alarmowy o 130 cm. Wieczorem stan wody opadł do 713 cm.



W poniedziałek w południe poziom wody w Wiśle w Sandomierzu spadł do 642 cm. Powyżej stanu alarmowego rzeka płynęła w woj. świętokrzyskim również w Zawichoście i w Annopolu - na granicy z Lubelszczyzną.

Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Kazimierz Kasprzyk, alarmy powodziowe są jeszcze podtrzymane w dwóch nadwiślańskich powiatach - opatowskim i sandomierskim, gdzie rzeka ma najwyższy poziom. W nadwiślańskich powiatach na zachód od Sandomierza utrzymane są pogotowia przeciwpowodziowe. Chodzi o powiaty: staszowski, buski i kazimierski.

- Jest ostrzeżenie o ewentualnych burzach. Poza tym ta woda jeszcze całkowicie nie zeszła, utrzymują się stany ostrzegawcze - dodał.



Służby monitorują wały rzeczne. Strażacy miejscami wypompowują wodę z wcześniej podtopionych miejsc.

Sytuacja na Podkarpaciu

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik podkarpackich strażaków młodszy brygadier Marcin Betleja, podkarpacka Państwowa Straż Pożarna odnotowała dwie interwencje od północy z niedzieli na poniedziałek.

- Przez całą minioną dobę takich interwencji było 41 – dodał.

Rzecznik podkreślił, że działania strażaków polegają na pompowaniu wody głównie z rozlewisk, a także z posesji i piwnic, przede wszystkim w powiecie mieleckim. Pojedyncze przypadki mogą pojawiać się też w powiatach tarnobrzeskim i stalowowolskim.

- W związku z opadaniem stanu rzek i stabilizacją sytuacji woda sama ustępuje. My jej pomagamy opuścić pola i łąki i szybciej wrócić do koryt rzek – mówił Betleja.

Dodał, że przez całą dobę pracowało około 300 strażaków. W powiecie mieleckim przy pompowaniu pracuje 12 pomp o wysokiej wydajności.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowano, że sytuacja na rzekach przez weekend się ustabilizowała, wody mają tendencje spadkową i prawdopodobnie w ciągu dnia wojewoda odwoła większość alarmów powodziowych.

Stany alarmowe w Polsce

Na rzekach południowo-wschodniej Polski nadal utrzymuje się trend wzrostowy poziomu wody. Około godziny 15 w poniedziałek stany alarmowe były przekroczone w miastach:

- Odolanów na rzece Kuroch;

- Jawiszowice na rzece Wisła;

- Biskupice na rzece Szreniawa;

- Sandomierz na rzece Wisła;

- Zawichost na rzece Wisła;

- Annopol na rzece Wisła;

- Puławy-Azoty na rzece Wisła;

- Dęblin na rzece Wisła

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce po godzinie 15.00 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty.

W województwie lubuskim w wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie. Ostrzeżenie straci ważność o godzinie 9 we wtorek.

W województwie mazowieckim na Wiśle w dalszym ciągu występować będzie wzrost stanu w strefie wody wysokiej wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Alert będzie obowiązywać do godziny 12 we wtorek.

W województwie dolnośląskim przewidywane są intensywne opady deszczu, które spowodują wzrosty stanów wody, zwłaszcza na rzekach górskich i podgórskich. W tych miejscach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Lokalnie niewykluczone są stany około alarmowe, szczególnie w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnej Kwisy, górnego Bobru i Kaczawy. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".