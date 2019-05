Fala wezbraniowa na Wiśle w Małopolsce. Kulminacja w piątek i sobotę

Jakie będzie lato w Europie? Przewidywania amerykańskich meteorologów - 23-05-2019 Amerykańscy meteorolodzy z portalu AccuWeather przedstawili przewidywania pogodowe dla Europy na nadchodzące lato. Susze, upały, gwałtowne burze - zobacz, co szykuje nam pogoda na lato. czytaj dalej

"Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle" - poinformowało w czwartek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zagrożone są powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński, brzeski.

"Kulminacja fali wezbraniowej w woj. małopolskim nastąpi w piątek i sobotę" - czytamy na Twitterze RCB.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z tym podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń do mieszkańców zagrożonych powiatów.



"Ze względu na sytuację nie wolno zbliżać się do rzek oraz należy stosować się do poleceń służb" - przypomniało RCB.

Czwartek to kolejny dzień obowiązywania ostrzeżeń hydrologicznych IMGW. Wydane zostały pomarańczowe i czerwone alarmy. Na wielu rzekach znacznie podniesiony jest poziom wody.

O godzinie 17 w czwartek stan alarmowy przekroczony był w miejscowościach:

- Topolina na rzece Ropa (woj. podkarpackie),

- Głowaczowa na rzece Grabinka (woj. podkarpackie),

- Wampierzów na rzece Breń (woj. podkarpackie),

- Ciężkowiece na rzece Biała (woj. małopolskie),

- Biskupice na rzece Szreniawa (woj. małopolskie),

- Proszówki na rzece Raba (woj. małopolskie),

- Trybsz na rzece Białka (woj. małopolskie),

- Stróża na rzece Raba (woj. małopolskie),

- Balice na rzece Rudawa (woj. małopolskie),

- Radziszów na rzece Skawinka (woj. małopolskie),

- Sucha Beskidzka na rzece Skawa (woj. małopolskie),

- Piwoń na rzece Przemsza (woj. śląskie),

- Brynica na rzece Brynica (woj. śląskie),

- Zator na rzece Skawa (woj. śląskie),

- Oświęcim na rzece Soła (woj. małopolskie),

- Częstochowa-Bestwinka na rzece Biała (woj. śląskie),

- Krzyżanowice na rzece Odra (woj. śląskie),

- Podkępie na rzece Wapienica (woj. śląskie),

- Górki Wielkie na rzece Brennica (woj. śląskie),

- Skoczów na rzece Wisła (woj. śląskie),

- Cieszyn na rzece Olza (woj. śląskie),

- Chałupki na rzece Odra (woj. śląskie).

Stan ostrzegawczy przekroczony jest na wielu rzekach w południowych regionach Polski.

Poniższa mapa pokazuje stacje hydrologiczne w Polsce i zarejestrowany na nich stan rzek. Kolor czarny - niski stan, niebieski - średni stan, zielony - w normie, żółty - strefa stanów wysokich, pomarańczowy - stan ostrzegawczy, czerwony - stan alarmowy.

Stan rzek w Polsce o godzinie 17 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)



Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce z 23 maja (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, lokalnie o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Alerty hydrologiczne trzeciego stopnia wydano w województwach:

- śląskim - w zlewniach dopływów górnej Odry, a także na Odrze od Chałupek do Raciborza-Miedoni. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie również stanów alarmowych, zwłaszcza na Olzie. Ponadto dalsze wzrosty poziomu wody prognozowane są także w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły;

- małopolskim - w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy;

- podkarpackim - w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze;

- świętokrzyskim - na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych. Na świętokrzyskich dopływach Wisły prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał alarmy drugiego stopnia na terenie województwa opolskiego. Na Odrze od Koźla do Ujścia Nysy Kłodzkiej będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Wideo Opady w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com)

Pogotowie przeciwpowodziowe

Alarmy i pogotowie przeciwpowodziowe

Prezydent Jacek Majchrowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Krakowa. Prezydent polecił służbom dyspozytorskim, wchodzącym w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, podjęcie stosownych działań.

Z uwagi na niebezpieczną sytuację hydrologiczną wydano alarmy przeciwpowodziowe. W niektórych częściach regionów obowiązuje natomiast stan pogotowia przeciwpowodziowego.

ŚLĄSKIE

Alarmy przeciwpowodziowe - powiaty: bieruńsko-lędziński, cieszyński, bielski; gminy: Jeleśnia, Świnna, Rajcza, Ślemień oraz miasto Bielsko-Biała;

PODKARPACKIE

Alarm przeciwpowodziowy - gminy: Czarna, Żyraków, Kolbuszowa, Wadowice Górne, Jeżowa i Stare Babice;

miasto: Bielsko-Biała.

MAŁOPOLSKIE

Alarm przeciwpowodziowy - powiaty: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, suski;

gminy: Szerzyny, Grybów, Ciężkowice, Spytkowice;

miasto: Oświęcim

Pogotowie przeciwpowodziowe - powiaty: myślenicki, nowosądecki, wadowicki;

gminy: Tuchów pow. tarnowski, Ryglice pow. tarnowski, Skrzyszów pow. tarnowski, Pleśna pow. tarnowski, Skawina pow. krakowski, Biecz pow. gorlicki, Borzęcin pow. brzeski, Stryszów pow. wadowicki, Wieliczka, Oświęcim, Kęty pow. oświęcimski, Brzesko, Szczurowa pow. brzeski;

miasta: Skawina, Kraków.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com)

Czym jest alarm przeciwpowodziowy?

Czym jest pogotowie przeciwpowodziowe?

Pogotowie przeciwpowodziowe także ogłaszane jest przez przedstawiciela samorządu w sytuacji, kiedy poziom lustra wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi, albo istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia?

Według definicji IMGW trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że obserwowany lub prognozowany stan wody w rzekach przekracza stan ostrzegawczy, ale nadal jest poniżej stanu alarmowego.