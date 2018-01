Ferie zimowe rozpoczną się lada moment. Co szykuje pogoda

Już w najbliższy poniedziałek niektórzy uczniowie rozpoczną ferie zimowe. Dwutygodniową przerwą od szkoły będą mogli cieszyć się mieszkańcy województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Wielu z nich zapewne wyruszy w góry. Pomimo, że śniegu w tym roku mamy jak na lekarstwo, niska temperatura sprzyja sztucznemu naśnieżaniu. Miłośnicy narciarstwa czy snowboardu nie powinni więc się martwić - na pewno znajdzie się odpowiednie miejsce do szusowania.

Pierwsza tura ferii rozpoczyna się już w poniedziałek (Shutterstock, TVN Meteo)

Czwartek

Piątek

W czwartek na zachodzie, południu i w centrum kraju wystąpią opady deszczu, a na Podkarpaciu i Ziemi Łódzkiej - deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1007 hPa.

W piątek opady nie ustąpią na południu kraju - na południowym zachodzie popada deszcz ze śniegiem, zaś na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady przyjmą postać śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Sobota

Mroźna niedziela na wschodzie

Sobota będzie pogodna w całym kraju, a na północnym wschodzie wręcz słoneczna. Termometry wskażą maksymalnie od zera stopni w centrum i na południowym wschodzie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje ze wschodu z prędkością w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

W prawie całej Polsce będzie słonecznie. Więcej chmur pojawi się na niebie nad Dolnym Śląskiem. W wielu regionach temperatura spadnie poniżej zera - mroźny okaże się cały wschód kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Taka pogoda będzie w pierwszy dzień ferii

Pierwszy dzień ferii uczniowie przywitają w promieniach słońca. W całym kraju będzie pogodnie, a miejscami słonecznie. Na wschodzie kraju odnotujemy temperaturę ujemną, a na Podkarpaciu zatrzyma się na zerze. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Porywy osiągną prędkość do 50 km/h.

Ferie zimowe potrwają łącznie do 24 lutego:

- od 15 do 28 stycznia wypoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego;

- od 22 stycznia do 4 lutego wolne będą mieć uczniowie z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego;

- między 29 stycznia a 11 lutego od szkoły odpoczną ci z pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego;

- ostatni ferie rozpoczną uczniowie z lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Potrwają od 12 do 25 lutego.