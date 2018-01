Ferie zimowe w górach? "Idą opady śniegu i śniegu z deszczem"

Ostrzeżenia w kilku regionach. Silny wiatr i zawieje śnieżne - 15-01-2018 W najbliższym czasie pogoda drastycznie się zmieni. Spodziewamy się przechodzącego nad Polską frontu, który sprawi, że miejscami zrobi się niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego, stopnia. czytaj dalej

- Idzie pogorszenie pogody - mówi Tomasz Wasilewski, prezenter pogody TVN Meteo. - Opady śniegu i śniegu z deszczem będą intensywne i może być ślisko - dodaje.

Wietrzny wtorek

We wtorek miejscowo będą występować opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C. na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie się wzmagał - zawieje dość silnie i silnie, momentami do 50-70 km/h. Miejscami spowoduje śnieżne zamiecie.

Świeradów-Zdrój: Tu prognozowany jest deszcz przechodzący w śnieg. Temperatura w dzień wyniesie 2 st. C, w nocy -4 st. C.

Szklarska Poręba: Pojawią się opady śniegu. Maksymalna temperatura wyniesie 1 st. C, minimalna natomiast -5 st. C.

Karpacz: Cały dzień termometry wskażą ujemne wartości. Najcieplej -1 st. C w ciągu dnia. Minimalnie będzie -6 st. C. Wystąpią także opady śniegu.

Zieleniec: Tutaj prognozuje się śnieg przechodzący w deszcz. Temperatura wahać się będzie od -1 do 4 st. C.

Wisła: Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą w dzień 1 st. C, wieczorem natomiast temperatura spadnie nawet do -7 st. C.

Szczyrk: Prognozowane są przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie 1 st. C, minimalnie -7 st. C.

Zakopane: Tu wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura ujemna: od -8 do -2 st. C.

Białka Tatrzańska: Prognozowane jest duże zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Termometry w dzień wskażą -2, a nocy -9 st. C.

Wideo Prognoza temperatury na najbliższe dni (Ventusky.com)

Spokojniejsza środa

Świeradów-Zdrój: Prognozowane są przelotne opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie -1 st. C, a w nocy -3 st. C.

Szklarska Poręba: Wystąpią przelotne opady śniegu. Zimniej niż dzień wcześniej: maksymalna temperatura wyniesie -4 st. C, minimalna natomiast -6 st. C.

Karpacz: Dużo zimniej, niż w przeddzień. Termometry wskażą od -12 do -10 st. C. Pojawią się przelotne opady śniegu.

Zieleniec: Opady deszczu będą się zmieniać w śnieg. Temperatura wahać się będzie od -5 do 3 st. C.

Wisła: Wystąpią opady deszczu, który będzie przechodzić w śnieg. Termometry wskażą w dzień 2 st. C, a w nocy -2 st. C.

Szczyrk: Prognozowane są opady deszczu przechodzącego w śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C, a minimalnie -2 st. C.

Zakopane: Przelotnie będzie padać śnieg. Termometry wskażą od -5 do -1 st. C.

Białka Tatrzańska: Prognozowane są przelotne opady śniegu. Termometry w dzień wskażą -1 st., a nocy -5 st. C.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Cieplejszy czwartek

Świeradów-Zdrój: Pojawią się opady śniegu. Najwyższa prognozowana temperatura to 2 st. C, a najniższa -1 st. C.

Szklarska Poręba: Będzie sypać śnieg. Maksymalna temperatura wyniesie -1 st. C, minimalna natomiast -3 st. C.

Karpacz: Nadal będzie sypać śnieg. Najcieplej -5 st. C w ciągu dnia. Minimalnie termometry wskażą -10 st. C.

Zieleniec: Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą w dzień 4 st. C, a w nocy temperatura spadnie do 2 st. C.

Wisła: Tutaj czwartek będzie pochmurny, bez opadów. Temperatura wahać się będzie od 1 do 2 st. C.

Szczyrk: Niebo będzie zachmurzone, ale nie wystąpią opady. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C, minimalnie 1 st. C.

Zakopane: Nie wystąpią opady, ale będzie pochmurno. Temperatura od -2 do -1 st. C.

Białka Tatrzańska: Będzie pochmurno. Termometry wskażą wartości od -3 st. C w nocy do -1 st C. w dzień.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

W piątek znów powieje

Świeradów-Zdrój: Zachmurzenie będzie duże, ale nie przyniesie opadów. Temperatura w dzień wyniesie 0 st. C, a w nocy -4 st. C.

Szklarska Poręba: Niebo będzie całkowicie pokryte chmurami. Maksymalnie termometry wskażą -2 st. C, minimalnie natomiast -6 st. C.

Karpacz: Piątek będzie bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem. Temperatura wahać się będzie od -9 do -12 st. C.

Zieleniec: Pojawi się duże zachmurzenie, które nie przyniesie opadów. Najcieplej w dzień będzie 4 st. C, a w nocy temperatura zejdzie poniżej 0 i wyniesie -1 st. C

Wisła: Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą w dzień 4 st. C, a w nocy -1 st. C.

Szczyrk: Prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie wyniesie 4 st. C, a minimalnie -1 st. C.

Zakopane: Wystąpi pogorszenie warunków na stokach, związane z przelotnymi opadami deszczu i dodatnią temperaturą. W ciągu dnia wyniesie ona 2 st. C, w nocy natomiast -5 st. C.

Białka Tatrzańska: Tu warunki pogodowe dla narciarzy również ulegną pogorszeniu. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry w dzień wskażą 2 st., a nocy -5 st. C.

Prognoza pogody piątek i sobotę

Sobota ze śniegiem

Świeradów-Zdrój: Pojawią się opady śniegu. Najwyższa prognozowana temperatura to -2 st. C, a najniższa -5 st. C.

Szklarska Poręba: Będzie sypać śnieg. Maksymalna temperatura wyniesie -4 st. C, minimalna natomiast -7 st. C.

Karpacz: Tu również wystąpią opady śniegu. Maksymalna prognozowana temperatura wynosi -10 st. C w ciągu dnia. Minimalnie termometry wskażą -12 st. C.

Zieleniec: Wystąpią opady deszczu, które przeradzać się będą w śnieg. Termometry wskażą od -2 do 1 st. C.

Wisła: Niebo będzie zachmurzone, ale nie wystąpią opady. Temperatura maksymalnie wyniesie 0 st. C, minimalnie -4 st. C.

Szczyrk: Będzie pochmurnie, bez opadów. Termometry wskażą wartości od -4 st. C w nocy do 0 st C w dzień.

Zakopane: Sobota przyniesie tu oziębienie i przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od -6 do -1 st. C.

Białka Tatrzańska: Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą wartości od -7 st. C w nocy do -1 st C. w dzień.