Synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski poinformował po godzinie 19, że nad Polską przechodzi burzowy front. Przesuwa się na północny zachód i zachód z prędkością 20-25 kilometrów na godzinę.

Gdzie grzmi?

Wielkopolska: Wronki, Pniewy, Kórnik, Nekla, Środa Wielkopolska, Miłosław, Jarocin, Żerków, Zagórów, Słupca, Turek i Koło;

Ziemia Łódzka: Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Stryków, Głowno, Koluszki i Wolbórz;

Mazowsze: Grójec, Otwock, Żyrardów, Tarczyn i Kozienice;

Lubelszczyzna: Lublin, Bełżyce, Hrubieszów i Zamość.

Burze mają umiarkowane natężenie. Towarzyszą im opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości dochodzącej do 70 kilometrów na godzinę.

Lokalizacja burz o godzinie 19 (sat24.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

STREFA BRZEGOWA - zachodnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alert dotyczy sztormu. Powieje wiatr od wschodniego do północno-wschodniego o sile 6-7, w porywach 8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

STREFA BRZEGOWA- część wschodnia

Prognozuje się północno-wschodni wiatr o sile 5-6, okresami w porywach do 7 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na Mazowszu prognozowane są dalsze burze z opadami deszczu do 20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km/h. Największe natężenie zjawisk wystąpi w południowej i centralnej części województwa.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wielkości do 20 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 80 km/h. Alert obowiązywać będzie od godziny 17 do 23.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Ostrzeżenie dotyczy wystąpienia burz. Suma opadów może wynieść do 20 l/mkw. Porywy wiatru osiągną nawet 90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Popada deszcz i zagrzmi

W środę również północno-zachodnia i centralna Polska będzie w strefie frontu. Prognozuje się tam burze, silniejszy wiatr, wyładowania atmosferyczne i deszcz. Suma opadów wyniesie 10-15 l/mkw. Na południu kraju będzie pogodnie i słonecznie.

IMGW prognozuje natomiast wydanie ostrzeżeń przed burzami na piątek. Mogą wystąpić w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."