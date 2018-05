Burze zostaną z nami co najmniej do czwartku - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Groźne mogą być także intensywne opady deszczu. Wydano prognozę ostrzeżeń meteorologicznych na najbliższe dni.

W ciągu najbliższych dni pogodą w Polsce będzie rządził płytki niż - informował w niedzielę synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski. W poniedziałek niż znalazł się przy granicy polsko-czeskiej.

- W środę będzie nad Śląskiem, w czwartek nad Podlasiem, w piątek nad Suwalszczyzną, a w sobotę nad Warmią, by zakończyć swój żywot i prawie całe okrążenie dookoła Polski w niedzielę nad Pomorzem Zachodnim - wyliczał synoptyk. - Niż przyniesie ze sobą zmienność cyrkulacyjną, dynamiczną pogodę z burzami i opadami deszczu, chwilami silniejszy wiatr i oczywiście ochłodzenie - zapowiadał.

Według Chrzanowskiego zamiast "zimnej Zośki", chłodny ma być przyszły weekend - 18-20 maja. 21 maja ma być już z powrotem ciepło. - Będziemy mieli ciepły maj z temperaturą maksymalną 22-27 stopni Celsjusza i niewielkimi opadami deszczu - powiedział synoptyk.

Burze z gradem - pierwszy stopień

Dynamiczną, burzową pogodę prognozuje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek, środę i czwartek mogą wystąpić burze z gradem, a w środę i czwartek dla południa kraju IMGW prognozuje intensywne opady deszczu. Wydano prognozę ostrzeżeń meteorologicznych.

WTOREK I NOC Z WTORKU NA ŚRODĘ

W tym okresie IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla czterech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

W pierwszych trzech województwach burzom mogą towarzyszyć opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. Powieje też wiatr o porywach dochodzących do 65 kilometrów na godzinę. W województwie kujawsko-pomorskim prognozowana suma opadu jest niższa - ma dojść do 10-20 l/mkw.

ŚRODA I NOC ZE ŚRODY NA CZWARTEK

W tym czasie IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed burzami z gradem dla siedmiu województw.

W województwach: lubuskim, wielkopolskim i łódzkim burzom mogą towarzyszyć opady deszczu w wysokości 10-20 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. Prognozowana prędkość wiatru wyniesie 65 km/h.

Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w trakcie burz może spaść do 15 l/mkw. wody, a wiatr rozpędzi się w porywach do 65 km/h.

W województwach: kujawsko-pomorskim i pomorskim przewiduje się podczas burz deszcz o natężeniu do 10-20 l/mkw. oraz porywisty wiatr osiągający prędkość do 60 km/h.

CZWARTEK I NOC Z CZWARTKU NA PIĄTEK

W tym okresie według IMGW burze z gradem mogą występować na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

W pierwszych trzech suma opadów podczas burz może dochodzić do 10-20, a lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr ma powiać w porywach do 65 km/h. W województwie kujawsko-pomorskim popada słabiej - do 10-20 l/mkw.

Intensywne opady deszczu - drugi stopień

W środę i w czwartek według IMGW na obszarze województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego maja wystąpić intensywne opady deszczu. IMGW przewiduje wydanie dla nich alertów meteorologicznych drugiego stopnia.

Między godziną 15 w środę a 15 w czwartek na Ziemi Świętokrzyskiej mogą wystąpić opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie 20-40 l/mkw., a lokalnie 60 l/mkw.

Trochę słabiej ma padać w Małopolsce. Od godziny 15 w środę do 15 w czwartek podczas opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym może spaść do 15-35 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw.

Najsilniejsze prognozowane opady pojawią się na Podkarpaciu. Tutaj popada umiarkowanie i silnie, a suma opadów między godziną 15 w środę a 15 w czwartek może wynieść 20-50 l/mkw., a lokalnie nawet do 80 l/mkw.

Intensywne opady deszczu - pierwszy stopień

IMGW przewiduje wydanie ostrzeżenia meteorologicznego pierwszego stopnia na okres od środy do czwartku rano. W tym czasie na terenie województwa mazowieckiego oraz lubelskiego wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym i prognozowanej sumie do 15-30 l/mkw.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Alert drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."