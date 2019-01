Front niesie zmianę w pogodzie. "Gwarancja częstych opadów i skoków temperatury"

Nad Polską spotykają się "dwa pogodowe światy" - mróz ze wschodu Europy oraz ciepło napływające znad Atlantyku. - Takie starcie zawsze powoduje opady albo śniegu, albo śniegu z deszczem, albo marznącego deszczu - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. To oznacza zmienną i dynamiczną aurę.

Nad Polską rozciąga się ciepły front atmosferyczny, który w niedzielę rano rozdzielał Polskę na pół. Rozciągał się od Pomorza, przez Kujawy, po Śląsk.

- Jest to bardzo ważny, bardzo istotny front, bo on niesie zmianę pogody - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - Oddziela on dwie różne masy powietrza: bardzo mroźną, która jest na wschodzie, od cieplejszej, która jest na zachód od frontu i płynie znad Atlantyku - wyjaśnił.

Front nad Polską oddziela pogodowe światy

W niedzielę nad ranem różnica temperatury w Polsce sięgała 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowaliśmy -12 stopni, a po drugiej stronie kraju, w Zielonej Górze, 3 stopnie. Znaczna różnica wskazań termometrów dotyczyła nie tylko Polski, lecz całej Europy. - W Europie to wygląda wręcz szokująco - podkreślił Wasilewski.

W europejskiej części Rosji, na północy, o poranku temperatura spadła do -40 stopni Celsjusza. Tymczasem na zachodzie, w Hiszpanii i Portugalii, słupki termometrów wskazywały 11-12 st. C.

- Warto zwrócić uwagę, że ten front, który jest nad Polską, oddziela te dwa pogodowe światy - podkreślił prezenter. Dodał, że front będzie próbował wdzierać się dalej na wschód Europy i przyniesie zmienną aurę.

Temperatura w niedzielę o poranku

Napierające ciepło wypchnie z Polski mróz

- Ten front jest związany z niżem, który znajduje się nad Morzem Północnym - opowiadał Tomasz Wasilewski. - Za frontem płynie ciepłe powietrze, które ma początek, swoje źródło nad Oceanem Atlantyckim [...] Natomiast tam, gdzie jest ten czterdziestostopniowy mróz, daleko na wschodzie, mamy jeszcze wyż, który od kilku czy kilkunastu dni znajduje się w tym miejscu - tłumaczył prezenter.

Mroźne masy powietrza obejmują znaczną część Europy, wiele krajów położonych na wschód od Polski, ale też wschodnie regiony naszego kraju. Jednak, jak zaznaczył prezenter, to napierające ciepło wypchnie z Polski mróz. - Wygląda na to, że ten pojedynek w kolejnych dniach wygra ciepło i będzie w Polsce odwilż - dodał.

Zetknięcie się ciepłych i zimnych mas powietrza ma swoje konsekwencje. - Takie starcie zawsze powoduje opady albo śniegu, albo śniegu z deszczem, albo marznącego deszczu - tłumaczył Wasilewski.

Nad Polską stykają się dwie masy powietrza

"Gwarancja zmian, częstych opadów"

Od niżu znad Morza Północnego odchodzi nie tylko ciepły front atmosferyczny, który przechodzi przez Polskę, lecz także front zimny. W niedzielę o poranku znalazł się w rejonie Kanału La Manche, oddzielającego Francję od Wielkiej Brytanii. Za tym frontem będzie podążać zimne powietrze znad północnego Atlantyku.

- Cały ten zestaw, cały ten układ będzie przesuwać się w kierunku wschodnim i dlatego po tym przejściowym ociepleniu, które będzie dziś na zachodzie i jutro w całej Polsce, później znowu popłynie chłodniejsze powietrze z północy - wyjaśnił prezenter.

- Ten niż, takie ułożenie frontów i w ogóle taki układ ciśnienia na pewno nie gwarantuje nam spokoju w pogodzie. To jest gwarancja zmian, częstych opadów śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, częstych skoków temperatury. Najpierw ocieplenia, później niewielkiego ochłodzenia i przechodzenia przez zero, co się wiąże z tym, że na drogach jest ślisko, jest niebezpiecznie - ostrzegał prezenter. - W pierwszej połowie tygodnia nie będzie pogody stabilnej, nie będzie pogody spokojnej, będzie pogoda zmienna, czasami dynamiczna, ze skokami ciśnienia […], a to wszystko przez ten niż i ustępujący wyż - mówił Wasilewski.

Smog "będzie mniejszy i zanikający"

Podkreślił, że zaletą takiej pogody, a więc przejście pod wpływ niżu, jest poprawa jakości powietrza.

- W tym wyżu, starym, mroźnym powietrzu, jest smog [...] W wyżu jest zastój, w wyżu wszystko siedzi przy powierzchni ziemi - tłumaczył prezenter. Z niżem związany jest ruch powietrza, który pomaga rozwiewać zanieczyszczenia. - Z pewnością od jutra będziemy mówić może nie o końcu smogu, ale na pewno, że będzie on mniejszy i zanikający - zapewniał Wasilewski.

