Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla ośmiu województw. Na Wybrzeżu mocniej wieje, tam także obowiązują alerty.

W czwartkowy poranek śnieg sypie w centrum i na północ od Warszawy - w Mławie, Toruniu i na Pomorzu. Na południe od Warszawy pada deszcz. Strefa opadów kieruje się na północny wschód.

Strefa opadów nad Polską o godz. 7.30 (radar-opadow.pl)

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OPADY ŚNIEGU

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów śniegu - okresami o natężeniu umiarkowanym. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 cm. Silny i porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Przewiduje się, że na terenie województwa śniegu spadnie 5-8 cm, choć lokalnie może dopadać go i 10 cm. Porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne. Opady początkowo pojawią się na zachodzie i południu regionu. Stopniowo będą się przemieszczać na wschód.

Ostrzeżenie obowiązuje do 16 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - subregion pilski

Tutaj prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna ma przyrosnąć od 5 do 8 cm. Wiatr powieje w porywach do 55 km/h, może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 11 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Na obszarze województwa spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 cm. Porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne. Opady pojawią się początkowo na zachodzie regionu i stopniowo będą się przemieszczać na wschód.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Przewiduje się, że na tym terenie popada śnieg o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść od 3 do 8 cm. Opady pojawią się początkowo na zachodzie oraz południu województwa. Stopniowo przesuną się na wschód i północny wschód. Porywisty wiatr może powodować miejscami zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje do 20 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Prognozuje się tutaj wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 3-8 cm. Popada początkowo na zachodzie oraz południu województwa. Później strefa przesunie się na wschód i północny wschód. Porywisty wiatr może sprzyjać powstawaniu zawiei śnieżnych.

Ostrzeżenie obowiązuje do 22 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na terenie subregionów: północnego, wschodniego, zachodniego i centralnego prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 5-8 cm. Porywisty wiatr może przyczyniać się do powstawania zawiei śnieżnych.

Ostrzeżenie obowiązuje do 21 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - subregion północny

Na obszarze województwa mają wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 cm. Porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje do 18 w czwartek.

SILNY WIATR

STREFA BRZEGOWA - część wschodnia

Prognozuje się wiatr południowo-wschodni 5 do 7, okresami w porywach 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do 15 w czwartek.

STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

Na tym obszarze prognozowany jest wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do 12 w czwartek.

Prognoza ostrzeżeń

Trudne warunki atmosferyczne mają utrzymywać się również w piątek i w nocy z piątku na sobotę. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia dla większości kraju.

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim mają obowiązywać alerty przed opadami śniegu i oblodzeniem. Przed samymi opadami śniegu IMGW planuje wydać ostrzeżenia dla województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Na południu - w Małopolsce i na Podkarpaciu - mogą wystąpić oblodzenia wywołane marznącymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami powodującymi gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."