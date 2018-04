Front przyniesie intensywne opady, silny wiatr i burze. IMGW ostrzega

W poniedziałek nad Polską przejdzie ciepły front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady deszczu. Pojawią się też sprzyjające warunki do powstawania burz. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W tym regionie od południa będą przemieszczać się opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 litrów na metr kwadratowy do 20 l/mkw, lokalnie do 40 l/mkw.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 10 w poniedziałek do 6 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Na terenie województwa przewiduje się przemieszczające od południa opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 l/mkw do 20 l/mkw, lokalnie do 35 l/mkw. Miejscami burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Alert obowiązuje od godziny 9 do 6 we wtorek.

SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Tam prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 l/mkw kwadratowy do 30 l/mkw, miejscami do 40 l/mkw. Lokalnie burze. Najsilniejsze opady przewiduje się po południu i wieczorem.

Ostrzeżenie obowiązuje przez cały dzień od godziny 8 do północy.

Ostrzeżenia IMGW

Prognoza ostrzeżeń

W ciągu dnia IMGW przewiduje wydanie szeregu ostrzeżeń informujących o zagrożeniach w siedmiu województwach. Mają one występować od poniedziałku od godziny 7.30 do wtorku do godz. 7.30.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W tym województwie prognozuje się wieczorem i w nocy wystąpienie umiarkowanych opadów deszczu. Suma opadów może osiągać do 25 litrów na metr kwadratowy na wschodzie i do 35 l/mkw. na zachodzie województwa.

W dzień i w nocy prognozowane są opady deszczu, o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów to od 5 do 15 l/mkw., a lokalnie może spaść nawet do 30 l/mkw. Możliwe są też burze z porywami wiatru o prędkości do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Tutaj także przewiduje się wystąpienie umiarkowanych lub silnych opadów deszczu. Suma opadów może wynosić od od 5 do 15 l/mkw., a miejscami - do 30 l/mkw. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Możliwe są burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. wraz porywami wiatru sięgającymi do 65 km/h.



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W Łódzkiem również prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Synoptycy prognozują burze z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru, które mogą osiągać 60 km/h.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. Prędkość wiatru może wynosić 60 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Prognoza a ostrzeżenie

Prognoza zagrożeń nazywana jest też prognozą niebezpiecznych zjawisk. To orientacyjna prognoza pogody, która ma służyć wczesnemu informowaniu społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Przygotowuje ją synoptyk-meteorolog w oparciu o wiedzę własną i dostępne aktualnie dane, pochodzące z obliczeń modeli numerycznych prognozowania pogody. To na ich podstawie synoptyk opracowuje prognozę zagrożeń.

Z kolei ostrzeżenie meteorologiczne to specjalny rodzaj prognozy pogody skupiony tylko na zjawisku, które ze względu na swoje natężenie i sposób oddziaływania powoduje sytuacje niebezpieczne. Posiada ona najwyższy priorytet. Podejmując decyzję o jej opracowaniu synoptyk ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest bardzo duże, a jego natężenie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludności oraz powodować straty w mieniu.