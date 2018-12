Wietrznie i ślisko. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń pogodowych - 21-12-2018 Gołoledź, silny wiatr i opady marznące. Przed tymi niebezpieczeństwami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby będzie pod wpływem aktywnego układu niżowego przemieszczającego się znad Danii w stronę Polski. Nad krajem przemieszczają się fronty atmosferyczne i napływa z zachodu cieplejsze powietrze polarne morskie.

- Fronty namieszają przed świętami, a na święta sytuacja się uspokoi. To będzie pogoda na pograniczu jesieni i zimy - komentuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Będzie ślisko i wietrznie

W sobotę na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Mieszkańcy północnego wschodu i wschodu Polski mogą spodziewać się opadów mokrego śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze kraju spadnie około 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu. Może być ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego. Na ogół okaże się umiarkowany, jednak okresami może przybrać na sile i w porywach rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach prędkość wiatru może osiągać nawet 100-130 km/h.

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach

Dużo chmur i opady

Duże zachmurzenie pojawi się również w niedzielę. Podobnie jak w sobotę, na północno-wschodnich i wschodnich krańcach Polski popada mokry śnieg z deszczem. W pozostałych regionach kraju możemy spodziewać się opadów deszczu, maksymalnie do 10 l/mkw. Będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami może okazać się silniejszy. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Wigilia zapowiada się na pochmurną, ale pojawią się przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu lub mżawki, maksymalnie do 2 l/mkw. Na wschodzie kraju spadnie do jednego centymetra mokrego śniegu oraz śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może przybrać na sile.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Opady w najbliższych dniach

Do 5 stopni Celsjusza

Pierwszy dzień świąt będzie pochmurny. W wielu regionach spadnie do 1-2 cm śniegu, a na Pomorzu pojawi się deszcz ze śniegiem, maksymalnie do 2 l/mkw. Opady nie wystąpią jedynie w południowo-zachodnich stronach kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z zachodu, przeważnie słabo i umiarkowanie, ale okresami wiatr może okazać się silniejszy i rozpędzać w porywach do 50 km/h.

W środę czeka nas pochmurne niebo. Drugi dzień świąt okaże się śnieżny dla Podkarpacia. Śniegu nie będzie jednak więcej niż do 2 centymetrów. Jedynie na północnym zachodzie kraju nie pojawią się żadne opady. W pozostałych regionach okresami popada deszcz ze śniegiem, maksymalnie do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na wschodzie, przez 4 st. c w centrum, do 5 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może okazać się silniejszy i rozpędzać do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę