"Oberwanie chmury". Pokazywaliście nam pogodę w Waszych miejscowościach - 24-04-2018 Poniedziałkowe popołudnie w Polsce obfitowało w burze. Miejscami towarzyszyły im silne opady deszczu i porywy wiatru. Wysyłaliście nam zdjęcia i filmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Środa w dużej mierze deszczowa

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu wyżowego z centrum przemieszczającym się znad Morza Północnego w stronę Bałtyku. Nad krajem przejdą fronty: ciepły i chłodny. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, które od zachodu jest wypierane przez chłodniejsze powietrze polarne płynące z zachodu.

W środę na południu i południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach niebo zasnuje się chmurami. Okresami popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami wystąpią burze z gradem oraz opadem do 15-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju do 25 st. C na południu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w burzach do 80 km/h.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Pochmurny czwartek

Kule gradowe o średnicy trzech centymetrów i ulewa. Grzmiało nie tylko w Polsce - 24-04-2018 Wiosna to czas burz. W ostatnich dniach wyładowania pojawiają się nie tylko nad Polską, ale również u zachodnich sąsiadów. W sercu jednej z nawałnic znalazł się Mario Zeschik, niemiecki łowca burz. czytaj dalej

Piątek przeważnie pogodna

W czwartek zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Na północnym zachodzie może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum do 18 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Piątek będzie pogodny w większości Polski. Jedynie na północy niebo w stopniu umiarkowanym i dużym pokryje się chmurami. Popada tam też deszcz - do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum do 19 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Sobota burzowa na wschodzie

Pierwszy dzień weekendu przywita nas pochmurnym niebem oraz deszczem. Zachmurzenie okaże przeważnie małe i umiarkowane. Pecha będą mieć wypoczywający na wschodzie kraju - tam czeka duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu (do 10-15 l/mkw.), a nawet burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum do 24 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. W burzach stanie się silny, z porywami do 80 km/h.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

Niedziela z silnym deszczem

W niedzielę jedynie północ kraju okaże się pogodna. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Popada też deszcz o natężeniu do 10-25 l/mkw. Wystąpią również burze z gradem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju do 25 st. C na południu. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach burzowych stanie się silny, z porywami o prędkości do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na północy, zachodzie i w centrum kraju wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burze z gradem. Południowy, skręcający na zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Okresami powieje dość silnie, ma burzach silnie, z porywami do 70-90 km/h.

We wtorek opady deszczu nie ustąpią z północy i zachodu kraju. Spadnie tam do 1-5 l/mkw. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.