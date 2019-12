Gęsta mgła w Polsce. Żółte alarmy IMGW

Pogoda na dziś: deszczowo w dużej części kraju, do 10 stopni - 22-12-2019 W niedzielę w dużej części kraju będą występowały opady deszczu. Temperatura będzie wysoka jak na grudzień. Na termometrach zobaczymy do 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Od rana nad wieloma regionami Polski utrzymują się gęste mgły. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, widzialność w niektórych miastach ograniczona jest do 100 metrów.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach:

- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim i sulęcińskim, gdzie będą ważne do północy;

- warmińsko-mazurskim;

- mazowieckim, poza powiatami: żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim;

- lubelskim, w powiatach: ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim i włodawskim.

W woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 18 lub 18.30 i stracą ważność o godz. 13 w poniedziałek. Mgły mogą ograniczać widzialność do 200, a lokalnie do 100 i 50 metrów.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

IMGW planuje również wydać w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego. Opady mają się rozpocząć w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W południowych częściach województw prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym lub silnym. Prognozowana dobowa wysokość opadów może wynieść do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Niebezpiecznie w poniedziałek

Strefa intensywnych opadów deszczu w poniedziałek ma się rozszerzyć. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

W południowej części woj. małopolskiego i południowej oraz wschodniej części podkarpackiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów to od 15 do 30 l/mkw. Lokalnie w woj. małopolskim może spaść do 35 l/mkw., a podkarpackim do 40 l/mkw.

W woj. lubelskim prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Ich prognozowana wysokość to 25-35 l/mkw.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.