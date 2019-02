Gęste mgły i roztopy. Żółte alerty IMGW

Prognoza pogody na dziś: miejscami nawet 10 stopni - 15-02-2019 Piątkowa aura bardziej będzie przypominać wiosenną, niż zimową. Temperatura może wzrosnąć do 10 stopni Celsjusza, a niebo będzie przeważnie pogodne. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Widzialność może być ograniczona miejscami do 50-200 metrów.

Alerty obowiązują od godziny 19 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Roztopy

Alerty przed roztopami obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim. Ważne są do godziny 18 w niedzielę.

Na terenie województwa, na obszarach powyżej 600 metrów n.p.m., prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna w okresie ważności ostrzeżenia wyniesie od zera do dwóch stopni Celsjusza, maksymalna od 6 do 9 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę, z północnego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenia przed roztopami dotyczą również województw:

- śląskiego, powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego;

- małopolskiego, powiatów: tatrzańskiego, nowotarski, suskiego, nowosądeckiego, gorlickiego;

- podkarpackiego, powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

Na obszarze tych województw, w rejonach położonych powyżej 800 m n.p.m., prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C do 6 st.C, maksymalna od 6 st. C do 8 st.C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 do 20 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alerty ważne będą od godz. 22 w piątek do godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.