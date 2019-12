Pogoda na 16 dni: ochłodzenie przyjdzie po Świętach - 22-12-2019 Tuż przed końcem roku do Polski napłynie arktyczne powietrze z północy. Sprawdź najnowszą prognozę długoterminową przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach:

- lubuskim (w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, sulęcińskim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żagańskim i wschowskim);

- dolnośląskim (w powiatach głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, górowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, strzelińskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, oławskim);

- wielkopolskim (w powiatach krotoszyńskim, rawickim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim);

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- mazowieckim (poza powiatami: żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim);

- opolskim (w powiatach: oleskim, kluczborskim, namysłowskim, brzeskim, opolskim, Opole);

- lubelskim (w powiatach: ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim i włodawskim);

W woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim ostrzeżenia stracą ważność o godz. 13 w poniedziałek. W woj. lubuskim, wielkopolskim, opolskim i dolnośląskim alarmy będą obowiązywać do godziny 3, albo do godz. 5. Mgły mogą ograniczać widzialność do 200, a lokalnie do 100 i 50 metrów.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Oprócz mgieł, zagrożeniem będą też intensywne opady deszczu. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

- podkarpackim;

- lubelskim (w wyjątkiem powiatów Biała Podlaska, bialskiego, włodawskiego, chełmskiego i Chełm);

- małopolskim (z wyjątkiem powiatów miechowskiego, olkuskiego oraz tatrzańskiego, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia);

- śląskim (w powiatach bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim);

- mazowieckim (w powiatach lipskim, zwoleńskim, kozienickim, garwolińskim, mińskim, siedleckim i Siedlce);

- świętokrzyskim (w powiatach ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim i kazimierskim).

Alerty w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim i świętokrzyskim wejdą w moc o północy w niedzielę i wygasną w poniedziałek o godzinie 6 (jedynie w woj. podkarpackim utrzymają się do godz. 14). Na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego ostrzeżenie wejdzie w życie o godzinie 9 i wygaśnie o godzinie 18 w poniedziałek.

Według prognoz synoptyków IMGW, miejscami może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W woj. małopolskim w powiecie tatrzańskim wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może spaść od 25 do 35 centymetrów.

Alert zacznie obowiązywać o północy w niedzielę i wygaśnie w poniedziałek o godzinie 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Oprócz obowiązujących ostrzeżeń przed mgłami i intensywnymi opadami deszczu oraz śniegu, IMGW planuje również wydać w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i śląskiego.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Groźnie we wtorek

Intensywne opady deszczu mogą być też zagrożeniem w Wigilię w woj. lubelskim i lubelskim. Według prognoz, miejscami może spaść do 45 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Według IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.