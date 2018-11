Gęste mgły na zachodzie kraju. Prognoza zagrożeń

Od środy od godziny 7.30 do czwartku do godziny 7.30 ostrzeżenia przed silną mgłą miałyby obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

IMGW prognozuje, że w nocy ze środy na czwartku na na Pomorzu Zachodnim i Opolszczyźnie gęste mgły ograniczą widzialność do 200 metrów, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku do 100 metrów.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czwartek i noc z czwartku na piątek

Od czwartku od godziny 7.30 do piątku do godziny 7.30 IMGW może wydać alerty przed silną mgłą dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do godzin przedpołudniowych w czwartek mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a na Ziemi Lubuskiej do 100 metrów.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska."