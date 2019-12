Gęste mgły ograniczają widzialność

Uwaga na intensywny deszcz. Prognoza pogodowych zagrożeń - 22-12-2019 Na południu i południowym wschodzie kraju mogą pojawiać się intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę pogodowych zagrożeń. czytaj dalej

W różnych częściach kraju pojawiają się mgły. Jak poinformował po godzinie 9 synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, widzialność jest ograniczona w:

- Gdańsku, Elblągu, Lęborku, Gorzowie Wielkopolskim, Chojnicach, Legnicy do 100 metrów;

- Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Wrocławiu do 200 m;

- Słubicach, Łebie do 300 m;

- Suwałkach, Pile do 400 m

- Helu, Częstochowie, Koszalinie do 600 m;

- Świnoujściu do 700 m;

- Kozienicach do 800 m;

- Bydgoszczy, Ustce, Lesznie do 900 m.

Śliskie jezdnie

W niedzielę deszcz będzie komplikował jazdę na drogach we wschodniej połowie Polski. Na północnym wschodzie ma spaść do 3-8 litrów wody na metr kwadratowy, a poza tym do 1-5 l/mkw.

Na sprzyjającą aurę mogą liczyć kierowcy podróżujący po zachodniej części kraju.